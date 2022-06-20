Kayınbiraderinin vurduğu kadın, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Kayınbiraderinin vurduğu kadın, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

20.06.2022 11:12
Kayınbiraderinin vurduğu kadın, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

ZONGULDAK'ta, kayınbiraderi Namık Demirbağ (57) tarafından tabancayla vurulan Nurten Demirbağ (40), 4 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ta, kayınbiraderi Namık Demirbağ (57) tarafından tabancayla vurulan Nurten Demirbağ (40), 4 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, perşembe akşamı Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana geldi. Merdivende yengesinin eve gelmesini bekleyen Namık Demirbağ, işten evine dönen Nurten Demirbağ'ın yolunu kesti. Belinden tabancasını çıkaran Demirbağ, yengesine art arda ateş etti. Ağır yaralanan kadın yere yığıldığında Demirbağ, bu kez de silah kabzasıyla başına vurdu. Annesinin vurulduğunu gören C.D. ise amcasını bıçakladı. Nurten Demirbağ ile Namık Demirbağ, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Namık Demirbağ, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirbağ, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vücuduna 6 mermi isabet eden Nurten Demirbağ ise Atatürk Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayınbiraderinin vurduğu kadın, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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