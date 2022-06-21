Kayınbiraderinin vurduğu Nurten, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayınbiraderinin vurduğu Nurten, son yolculuğuna uğurlandı

21.06.2022 15:07
Kayınbiraderinin vurduğu Nurten, son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK'ta, kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulduktan 4 gün sonra hastanede hayatını kaybeden Nurten Demirbağ (40), toprağa verildi.

ZONGULDAK'ta, kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulduktan 4 gün sonra hastanede hayatını kaybeden Nurten Demirbağ (40), toprağa verildi.

Olay, geçen perşembe akşamı Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana geldi. Merdivende yengesinin gelmesini bekleyen Namık Demirbağ, işten evine dönen Nurten Demirbağ'ın yolunu kesti. Belinden tabancasını çıkaran Demirbağ, yengesine art arda ateş etti. Nurten Demirbağ yere yığıldığında Namık Demirbağ, bu kez de silah kabzasıyla başına vurdu. Annesinin vurulduğunu gören C.D. ise amcasını bıçakladı. Nurten Demirbağ ile Namık Demirbağ, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Namık Demirbağ, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. C.D. ise adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. İki yıl kanser tedavisi görüp iyileştikten sonra silahla vurulan Nurten Demirbağ ise 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Nurten Demirbağ'ın cenazesi bugün, Ontemmuz Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ontemmuz Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mehmet Demirbağ ve oğlu C.D. üzüntüyle cenazenin başında durdu. Kız kardeşi Nurten Demirbağ'ın defalarca karakola gidip şikayetçi olduğunu söyleyen ağabeyi İhsan Demir, "Mahkemeleri de varmış öğrendiğim kadarıyla, bize bir şey anlatmadı. Şikayetlerinden dolayı karakola çekilip işlem yapılmamış. Enişte evden gidince küfrediyormuş. Kadınların şikayetlerine biraz daha ilgi gösterilse daha iyi olur. Yazık, benim kardeşim gitti. Başka kadınlar gitmesin" dedi.3 YILLIK HUSUMETOlay sonrası tutuklanan Namık Demirbağ, ifadesinde 2019 yılından bu yana aralarında husumet bulunduğunu, ustaların evinde boya yaptığı sırada Nurten Demirbağ'ın su döktüğünü, mutfak dolaplarının ve duvarlarının çamur olduğunu, başka bir zamanda ise yeni yıkanan halılarını balkona serdiğinde ise üzerine pis su döktüğünü, kız kardeşine hakaret ettiğini, evine güvenlik kamerası taktırmasının sorun olduğunu, aralarında münakaşalar yaşandığını söylemişti.

YORUMLAR
500
Yavaş'tan Ankara'yı etkisi altına alan selle ilgili açıklama: Pahalı satışlardan elde edilen gelirler çılgın projelere aktarıldı Yavaş'tan Ankara'yı etkisi altına alan selle ilgili açıklama: Pahalı satışlardan elde edilen gelirler çılgın projelere aktarıldı Konya'da su birikintisinde boğulan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi Konya'da su birikintisinde boğulan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi
Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayınbiraderinin vurduğu Nurten, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:09 Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ayakta alkışladılar: Pınar Gültekin davasında 'Haksız tahrik indirimi' verdiler! Kadınların susmaması lazım
15:02 Yavaş'tan Ankara'yı etkisi altına alan selle ilgili açıklama: Pahalı satışlardan elde edilen gelirler çılgın projelere aktarıldı
14:55 ABD'li güzel oyuncu Holly Scarfone'nin ayağı takılınca olanlar oldu! Mini elbisesi açılınca kalçası göründü
14:18 Dünyaca ünlü Senegalli futbolcu Mane'den örnek hareket! Doğup büyüdüğü köye hastane ve okul yaptırdı
13:56 Galatasaray, ligin ikinci yarısına damga vuran Antalyasporlu Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti
13:51 Aydın'da domuz saldırısına uğrayan ve 15 metrelik çukura düşen at hayatını kaybetti
13:37 Almanya'da havuzda kavga çıkaran göçmenler ülke gündeminde! "Kendi ülkemizde yabancı olduk" diyerek tepki gösterdiler
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 15:15:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kayınbiraderinin vurduğu Nurten, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement