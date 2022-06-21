Kayınbiraderinin vurduğu Nurten, son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK'ta, kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulduktan 4 gün sonra hastanede hayatını kaybeden Nurten Demirbağ (40), toprağa verildi.

Olay, geçen perşembe akşamı Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana geldi. Merdivende yengesinin gelmesini bekleyen Namık Demirbağ, işten evine dönen Nurten Demirbağ'ın yolunu kesti. Belinden tabancasını çıkaran Demirbağ, yengesine art arda ateş etti. Nurten Demirbağ yere yığıldığında Namık Demirbağ, bu kez de silah kabzasıyla başına vurdu. Annesinin vurulduğunu gören C.D. ise amcasını bıçakladı. Nurten Demirbağ ile Namık Demirbağ, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Namık Demirbağ, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. C.D. ise adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. İki yıl kanser tedavisi görüp iyileştikten sonra silahla vurulan Nurten Demirbağ ise 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.