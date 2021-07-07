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KAYINPEDER BACANAK CİNAYETİNE 2 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ - Son Dakika

KAYINPEDER BACANAK CİNAYETİNE 2 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

07.07.2021 11:39

KONYA'da kayınpederi Bekir Dağdeviren'i (68) ve bacanağı Mustafa Arslan'ı (36) iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak öldüren Şenol Yasak (39) hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

KONYA'da kayınpederi Bekir Dağdeviren'i (68) ve bacanağı Mustafa Arslan'ı (36) iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak öldüren Şenol Yasak (39) hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Yasak hakkında 'Kasten öldürme' suçundan iki kez müebbet, kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İki çocuk annesi Halime Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak'tan şiddet gördüğü için, geçen yıl Eylül ayında 15 yaşındaki oğlunu da yanına alıp Muğla'daki akrabasının yanına gitti. Halime Yasak ardından eşine boşanma davası açtı. Boşanma davasını öğrendikten sonra Muğla'ya giden Şenol Yasak, eşini, çalıştığı yerde silahla rehin aldı. Olayın ardından yaklaşık 1 ay cezaevinde kalan Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Yasak, eşiyle barışmak için tekrar girişimlerde bulundu. Her defasında olumsuz yanıt alan Şenol Yasak, 12 Ocak günü akşam saatlerinde, oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in evine gitti. Yasak, iddiaya göre, evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes Dağdeviren ve mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan ile tartışıp, tehdit etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasak, ifadesinin ardından gece yarısı serbest bırakıldı.

BACANAĞINI VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

Şenol Yasak, 13 Ocak'ta bacanağı Mustafa Arslan'ı iş yerine gidip, pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Yasak daha sonra kayınpederi Bekir Dağdeviren'in iş yerine gitti. Dükkan önünde karşılaştığı kayınpederine pompalı tüfekle ateş açıp, karnından ağır yaralayan Şenol Yasak, içeri girip öldürmek istediği kayınbiraderi Enes Dağdeviren tarafından engellendi. Şenol Yasak, çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Yaralı Dağdeviren de ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Şenol Yasak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

SALDIRIDAN NASIL KURTULDUĞUNU ANLATTI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın nasıl gerçekleştiği anlatıldı. İddianamede saldırıdan sağ kurtulan Enes Dağdeviren'in de ifadesine yer verildi. Enes Dağdeviren olay günü iş yerinin yazıhanesinde bulunduğunu, sesler gelmesi üzerine yazıhaneden baktığında Şenol Yasak'ın, tüfekle babası Bekir Dağdeviren'e 1 metre mesafeden ateş ettiğini, ardından kendisine doğru yöneldiğini anlattı. Şenol Yasak'ın yazıhanenin kapısını açmaya çalıştığını, kendisinin de kapıyı ayağıyla tutmaya çalıştığını söyleyen Enes Dağdeviren, "Kapıyı ayağımla tutmaya çalışırken, tüfeğin yönü aşağı doğru olduğu için bir an kapıyı açıp tüfeği almaya çalıştım. Yerde 4-5 kez yuvarlandık. O sırada Şenol Yasak, tüfeğin tetiğine basıp ateş etti ancak bana isabet etmedi. Boğuşma esnasında itişerek dışarıya çıktık. Daha sonra komşu iş yerlerinden gelenler şahsı etkisiz hale getirdi" dedi.

İddianamede Şenol Yasak'ın da ifadesine de yer verildi. Eşi Halime Yasak ile boşanma aşamasında olduklarını anlatan Yasak'ın, kayınpederi Bekir Dağdeviren'in, kızı olan eşi Halime Yasak'ı "Ya beni tercih edeceksin ya onu tercih edeceksin' diye tehdit ettiğini, Mustafa Arslan'ın da eşi ile olan aralarındaki meseleden dolayı eşini körüklediklerini her iki maktulün de eşini bu anlamda tahrik ettiğini söylediği belirtildi.

İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcı, iddianamesinde Şenol Yasak hakkında kayınpederi ve bacanağını öldürdüğü için 'kasten öldürme' suçlarından iki kez müebbet hapis cezası istedi. Kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik olarak da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar yargılanmasını talep etti. Ayrıca Şenol Yasak'ın, Mustafa Arslan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından Arslan'a ait iş yerinin önünde park halinde olan kamyonetini alıp kayınpederinin iş yerine gittiği için de 'Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar daha yargılanması istendi. İddianamenin Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından Şenol Yasak'ın yargılanmasına başlanacak.

KAYINPEDER BACANAK CİNAYETİNE 2 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
KAYINPEDER BACANAK CİNAYETİNE 2 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
KAYINPEDER BACANAK CİNAYETİNE 2 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
KAYINPEDER BACANAK CİNAYETİNE 2 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
KAYINPEDER BACANAK CİNAYETİNE 2 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Arslan, Boşanma, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYINPEDER BACANAK CİNAYETİNE 2 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ - Son Dakika


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