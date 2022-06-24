Kayınpeder cinayeti kamerada: Önce ezdi, sonra tüfekle ateş açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayınpeder cinayeti kamerada: Önce ezdi, sonra tüfekle ateş açtı

24.06.2022 15:59
Kayınpeder cinayeti kamerada: Önce ezdi, sonra tüfekle ateş açtı

Şişli'de damadın kayınpederini önce araçla ezip, sonra tüfekle vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli'de damadın kayınpederini önce araçla ezip, sonra tüfekle vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Katil zanlısı damat yakalanırken, zanlının kameralara yansıyan görüntülerde önce kayınpederini araçla ezmeye çalıştığı, daha sonra tüfekle ateş açtığı görüldü.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde kayınpederi Mahir Sertçelik'i önce araçla ezip, sonra pompalı tüfekle vurarak öldüren Ersin S., polis ekipleri tarafından yakalandı. Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde araç ve suç aleti silahla birlikte yakalanan Ersin S., emniyetteki sorgusunun ardından "kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan Ersin S.'nin kayınpederi Mahir Sertçelik'i öldürdüğü anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde katil zanlısının aracıyla geri geri gelerek yolda yürüyen kayınpederine çarptığı görülüyor. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle Sertçelik'in yere düştüğü, bu sırada araçtan inen damadın ateş ettiği görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Başkent'te bir araçta 6 adet tabanca bulundu Başkent'te bir araçta 6 adet tabanca bulundu İnegöl yeni meydanına kavuşuyor İnegöl yeni meydanına kavuşuyor
Kaynak: İHA

Şişli Belediyesi, Tragger, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayınpeder cinayeti kamerada: Önce ezdi, sonra tüfekle ateş açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:49 ÖSYM'nin sınav gözetmenlerine geçen yılın ücretini yatırması ortalığı karıştırdı! Öğretmenler sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:36 Genç kadını öldürüp, 50 bin lira karşılığında arkadaşlarına gömdüren katil, indirimsiz ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 16:16:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kayınpeder cinayeti kamerada: Önce ezdi, sonra tüfekle ateş açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement