Kayınpeder damadını bıçaklayarak öldürdü, dini nikahlı hamile eşi ortada kaldı - Son Dakika

Dün akşam saat 22.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi'nde Sercan Kor sokakta karşılaştığı kayınpederi Ünal K. ve kayınbiraderi oğlu Savaş K. ile tartışmaya başladı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ünal K., yanında bulunan bıçakla Sercan Kor'u göğsünden yaraladı. Kor kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli baba ve oğlu olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Sercan Kor, sağlık görevlisinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedaviye alınan Kor, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Cinayet şüphelisi baba Ünal K. ve oğlu Savaş K., polisin araştırması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sercan Kor ile dini nikahlı eşinin sık sık tartıştıkları ve kavganın bu nedenle çıktığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.