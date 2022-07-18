Kayınpeder istedi damat adayı kırmadı! Kız isteme töreninde araba baktılar

Düğün ve kız isteme törenlerine ilişkin videolar, sosyal medyada bir hayli dikkat çekiyor. Kız isteme sırasında kaydedildiği belirtilen birvideo ise sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

KAYINPEDERİ TALEP ETTİ

Araba tamircisi damat, kayınpederinin talebi üzerine kız isteme töreni sırasında apartmandan aşağı inerek kayınpederinin arabasını kontrol etti.

BU ANLAR İLGİ GÖRDÜ

Damadın yanındaki arkadaşından alet istediği anlarda kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından hayli ilgi gördü.