Kayınpeder istedi damat adayı kırmadı! Kız isteme töreninde araba baktılar - Son Dakika
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Kayınpeder istedi damat adayı kırmadı! Kız isteme töreninde araba baktılar

18.07.2022 14:58

Kız isteme töreni esnasında kayınpederinin isteği üzerine arabasını kontrol eden tamirci damadın videosu sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.

Düğün ve kız isteme törenlerine ilişkin videolar, sosyal medyada bir hayli dikkat çekiyor. Kız isteme sırasında kaydedildiği belirtilen birvideo ise sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

KAYINPEDERİ TALEP ETTİ

Araba tamircisi damat, kayınpederinin talebi üzerine kız isteme töreni sırasında apartmandan aşağı inerek kayınpederinin arabasını kontrol etti.

BU ANLAR İLGİ GÖRDÜ

Damadın yanındaki arkadaşından alet istediği anlarda kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından hayli ilgi gördü.

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Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kayınpeder istedi damat adayı kırmadı! Kız isteme töreninde araba baktılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayınpeder istedi damat adayı kırmadı! Kız isteme töreninde araba baktılar - Son Dakika
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