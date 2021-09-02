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Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı - Son Dakika

Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı

02.09.2021 09:19

Ece Üner'in programında izleyenleri hayrete düşüren iddia ortaya atıldı. Kayınpederi ile 20 yıldır aşk yaşadığı ileri sürülen Ayşegül isimli kadın, yaşadıklarını tek tek anlattı. Eşinin karşısına oturarak her şeyi anlatan kadın, "Eşim askerdeydi, kayınpederim gece yanıma gelip yatakta beni sıkıştırdı" ifadelerine yer verdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Ece Üner ile Susma" programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. Programa katılan Adnan ismindeki 5 çocuk sahibi kişi, eşi ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia etti. İddiaların odağındaki Ayşegül ise dün canlı yayına çıkarak yaşadıklarını anlattı.

"KOCAM ASKERDEYKEN KAYINPEDERİM YATAĞIMA GELİP BENİ SIKIŞTIRIYORDU"

20 yıl öncesine dayanan olayları anlatan Ayşegül hanım, şunları söyledi: "Eşim askerdeydi, kayınpederim de benim yatağıma geldi. Odalarımız karşı karşıyaydı zaten. Kıyafetleri benim odamdaydı, yanıma geldiğinde üzerinde beyaz külot vardı. Ben yatıyordum kayınpederim yanıma gelip kalçama dokundu. Sonra kalktım ağlamaya başladım yanıma hemen kayınvalidem ve görümcem geldi. Kayınvalideme anlattığımda 'Adama iftira atma, ölülerin ruhu gelmiştir. O kayınpederin değildir' dedi. Ben yatarken duvara kaçtıkça kayınpederim benim üzerime geldi."

20 yıl kayınpederiyle ilişki yaşadığı konuşulan kadın, canlı yayında yaşadıklarını bir bir anlattı

"KAYINPEDERİM SİLAH ZORUYLA İSTİSMAR EDİYORDU"

"Eşim askerden geldiğinde ona anlatmadım çünkü kayınvalidem 'bizi rezil etme' diyerek kimseye anlattırmadı. Eşime söylemeye korktum, köyde koyunlardan dolayı beni ahırda dövmüştü. Eşim Adnan yattığım yastıkla bana yerleri süpürtüyordu. Kayınpederim İsmet ben bunları yaşarken silahla yanıma gelip beni istismar edip 'birine söylersen seni öldürürüm' diye tehdit ediyordu. Bana 'Sen benim karımsın. Benim nikahım sana oluyor ama eşinin nikahı sana olmuyor' diyordu. Kayınpederimin bana yaptıklarını bütün köy biliyordu. Allah onun belasını versin daha fena olsun. Ben yıllarca kayınpederim ve kocamdan korkusuna hiçbir şey söyleyemedim. Eşim benim yaşadıklarımı öğrendikten sonra babasını bizim eve yemeğe çağırdı."

EŞLER YÜZLEŞTİ

Canlı yayında eşiyle yüzleşen Adnan bey ise babası ile eşinin yaşadıklarını bilmediğini onları birlikte yakalayınca her şeyi öğrendiğini anlattı. Eşine sitem eden Adnan bey, "Bana yaşadıklarınıanlatsaydın hiçbir şey böyle olmazdı. Madem sana şiddet uyguladım o zaman babanın evine niye gitmedin?

Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı

Ece Üner, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı - Son Dakika Magazin


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