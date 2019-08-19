Son Dakika Haberleri: Kayınpederi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
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Kayınpederi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

41 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde kayınpederi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen genç kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kayınpederi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde kayınpederi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen genç kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Simav'ın Cuma Mahallesi, Harmancık mevkii, Lale sokakta oturan üç çocuk annesi Burcu Özdemir, (27) dün öğlen saatlerinde tartıştığı kayınpederi Savaş B. (45) tarafından tabanca ile öldürülmüştü. Cinayet olayının hemen ardından intihar girişiminde bulunarak başından ağır yaralanan Savaş Bozdemir ise Kütahya Evliya Çelebi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kayınpederi tarafından bilinmeyen bir sebeple öldürülen genç kadının Bursa Adli Tıp Kurumundan bugün gelen cenazesi, ikindi namazına müteakip Halil Ağa Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası, Harmancık Kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi. - KÜTAHYA
Kütahya, Simav, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:27 Kaynak: İHA
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