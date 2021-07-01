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Kayınpederi ve bacanağını öldürüp cezaevine girdi! Karısına yazdığı mektup kan dondurdu! - Son Dakika

Kayınpederi ve bacanağını öldürüp cezaevine girdi! Karısına yazdığı mektup kan dondurdu!

01.07.2021 14:25
Kayınpederi ve bacanağını öldürüp cezaevine girdi! Karısına yazdığı mektup kan dondurdu!, System.String[]

Konya'da kayınpederi ve bacanağını pompalı tüfekle öldüren Şenol Yasak, kendisinden boşanmak isteyen eşine cezaevinden yazdığı mektupta "Seni ne kadar çok sevdiğimi sana kanıtlamak istedim." dedi. 43 yaşındaki eşi ise "17 yıldır bize zulmediyor. Bizden daha ne istiyor? Olay günü büyük oğlumu yanına alıp, suçu oğlumun üzerine atmak istedi'' sözleriyle yaşadığı şiddete isyan etti.

İki çocuk annesi Hamile Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak'tan şiddet gördüğü için, geçen yıl Eylül ayında 15 yaşındaki oğlunu da yanına alıp Muğla'daki akrabasının yanına gitti ve ardından eşine boşanma davası açtı.

BOŞANMA DAVASINI ÖĞRENDİ, EŞİNİ REHİN ALDI

Boşanma davasını öğrendikten sonra Muğla'ya giden Şenol Yasak, eşini, çalıştığı yerde silahla rehin aldı. Olayın ardından yaklaşık 1 ay cezaevinde kalan Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Ardından eşiyle barışmak için tekrar girişimlerde bulundu. Her defasında olumsuz yanıt alan Şenol Yasak, 12 Ocak'ta akşam saatlerinde, oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in evine gitti. Yasak, iddiaya göre, evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes Dağdeviren ve mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan ile tartışıp, tehdit etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasak, ifadesinin ardından gece yarısı serbest bırakıldı.

ÖNCE BACANAĞINI, SONRA KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

Şenol Yasak, 13 Ocak'ta bacanağı Mustafa Arslan'ı iş yerine gidip, pompalı tüfekle vurarak öldürdü, ardından da kayınpederi Bekir Dağdeviren'in iş yerine gitti. Dükkan önünde karşılaştığı kayınpederine pompalı tüfekle ateş açıp, karnından ağır yaralayan Yasak, içeri girip öldürmek istediği kayınbiraderi Enes Dağdeviren tarafından engellendi. Şenol Yasak, çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Yaralı Dağdeviren de ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Şenol Yasak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kayınpederi ve bacanağını öldürüp cezaevine girdi! Karısına ''Seni çok sevdiğimi kanıtlamak için yaptım'' dedi

CEZAEVİNDEN MEKTUP GÖNDERDİ

Şenol Yasak, tutuklu bulunduğu cezaevinden eşi Halime Yasak'a, mektup gönderdi. Yasak, mektubunda bacanağı ve kayınpederini, eşine olan sevgisini kanıtlamak için öldürdüğünü yazdı. Yasak, "Seni ne kadar çok sevdiğimi sana kanıtlamak istedim. Kimse karışmasaydı seninle yaşlanıp canımdan çok sevdiğim çocuklarımızın çocuklarını, torunlarımızı gezdirirdik. Ama kimse seni, çocuklarımı düşünmedi" dedi.

"CİNAYETLERİ OĞLUMUN ÜZERİNE ATMAK İSTEDİ"

Boşanma aşamasındaki Şenol Yasak'ın yazdığı mektubu okuyan Halime Yasak, "17 yıl boyunca bana ve çocuklarıma zulmetti. Babamı ve eniştemi acımasızca öldürdü. Benimle resmen dalga geçiyor. Benden daha ne bekliyor anlamıyorum. Umarım cezasını en ağır bir şekilde alır. Ben ve çocuklarım artık devlet koruması altındayız. Biz hala olayı atlatamadık ve psikolojik destek alıyoruz. Olay günü büyük oğlum Taha'yı zorla yanına almaya çalıştı. Cinayetleri işleyip suçu oğlumun üzerine atmak istedi" diye konuştu.

Kayınpederi ve bacanağını öldürüp cezaevine girdi! Karısına yazdığı mektup kan dondurdu!

Boşanma, Eylül, Muğla, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayınpederi ve bacanağını öldürüp cezaevine girdi! Karısına yazdığı mektup kan dondurdu! - Son Dakika


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