Kayınpederi ve kayınvalidesini yaralayan damadın serbest kalmasına itiraz - Son Dakika

AKSARAY Cumhuriyet Başsavcılığı, boşanma aşamasındaki eşi Tuğba İpek ile konuşmaya gittiği evde kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay (59) ile kayınvalidesi Raziye Yeşilay'ı (59), av tüfeğiyle vurarak yaralayan Servet İpek'in (35) serbest bırakılmasına itirazda bulundu. Yeşilay çiftinin de tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, geçen pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Yeşilova beldesinde meydana geldi. Servet İpek, boşanma aşamasında olduğu 10 yıllık eşi, 1 çocuğunun annesi Tuğba İpek ile konuşmak için kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay'ın evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İpek, av tüfeğiyle Halil İbrahim Yeşilay ve kayınvalidesi Raziye Yeşilay'a ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Halil İbrahim Yeşilay'ın sol ayağı ve eline, Raziye Yeşilay'ın da sol eline isabet etti. Servet İpek otomobiliyle kaçarken, Yeşilay çifti ise çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilen çiftin tedavileri sürüyor.

Olayın ardından kaçan Servet İpek, jandarma tarafından kısa sürede yakalandı. İpek, dün sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı da İpek'in serbest bırakılmasına itirazda bulundu.