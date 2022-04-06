Kayınpederi ve kayınvalidesini yaralayan damadın serbest kalmasına itiraz - Son Dakika
Üye Girişi

Kayınpederi ve kayınvalidesini yaralayan damadın serbest kalmasına itiraz

06.04.2022 11:56
Kayınpederi ve kayınvalidesini yaralayan damadın serbest kalmasına itiraz

AKSARAY Cumhuriyet Başsavcılığı, boşanma aşamasındaki eşi Tuğba İpek ile konuşmaya gittiği evde kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay (59) ile kayınvalidesi Raziye Yeşilay'ı (59), av tüfeğiyle vurarak yaralayan Servet İpek'in (35) serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

AKSARAY Cumhuriyet Başsavcılığı, boşanma aşamasındaki eşi Tuğba İpek ile konuşmaya gittiği evde kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay (59) ile kayınvalidesi Raziye Yeşilay'ı (59), av tüfeğiyle vurarak yaralayan Servet İpek'in (35) serbest bırakılmasına itirazda bulundu. Yeşilay çiftinin de tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, geçen pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Yeşilova beldesinde meydana geldi. Servet İpek, boşanma aşamasında olduğu 10 yıllık eşi, 1 çocuğunun annesi Tuğba İpek ile konuşmak için kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay'ın evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İpek, av tüfeğiyle Halil İbrahim Yeşilay ve kayınvalidesi Raziye Yeşilay'a ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Halil İbrahim Yeşilay'ın sol ayağı ve eline, Raziye Yeşilay'ın da sol eline isabet etti. Servet İpek otomobiliyle kaçarken, Yeşilay çifti ise çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilen çiftin tedavileri sürüyor.

Olayın ardından kaçan Servet İpek, jandarma tarafından kısa sürede yakalandı. İpek, dün sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı da İpek'in serbest bırakılmasına itirazda bulundu.


Kayınpederi ve kayınvalidesini yaralayan damadın serbest kalmasına itiraz
Kayınpederi ve kayınvalidesini yaralayan damadın serbest kalmasına itiraz
Kayınpederi ve kayınvalidesini yaralayan damadın serbest kalmasına itiraz
YORUMLAR
500
Kırıkkale'de 2 bin 520 adet sentetik ecza geçirildi: 2 tutuklama Kırıkkale'de 2 bin 520 adet sentetik ecza geçirildi: 2 tutuklama Belediye Başkanı Dinçer, restorasyonu tamamlanan tarihi yapıyı inceledi Belediye Başkanı Dinçer, restorasyonu tamamlanan tarihi yapıyı inceledi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Pazartesi, Aksaray, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayınpederi ve kayınvalidesini yaralayan damadın serbest kalmasına itiraz - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
11:03 Göztepe'nin golcü futbolcusu Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu
10:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ belirledikleri cumhurbaşkanı adayını paylaştı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:06:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kayınpederi ve kayınvalidesini yaralayan damadın serbest kalmasına itiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement