Son Dakika Haberleri: Kayınpederin gelinini darbettiği iddiası
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Kayınpederin gelinini darbettiği iddiası

38 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelinini darbettiği öne sürülen kayınpedere evden uzaklaştırma cezası verildi.

Kayınpederin gelinini darbettiği iddiası, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelinini darbettiği öne sürülen kayınpedere evden uzaklaştırma cezası verildi.

İddiaya göre, Yavuz Sultan Mahallesi'nde yaşayan M.Ö. ile gelini Fatma Ö. arasında önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö, Fatma Ö'yü darbetti.

Özel bankada çalışan Fatma Ö, ambulansla kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.Ö. emniyette ifade verdi.

Serbest bırakılan M.Ö. hakkında evden uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:50 Kaynak: AA
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