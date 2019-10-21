Son Dakika Haberleri: Kayınpederin gelininin evini yaktığı iddiası
Son Dakika Güncel Kayınpederin gelininin evini yaktığı iddiası

Kayınpederin gelininin evini yaktığı iddiası

11 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelinini darbettiği ve evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kayınpeder serbest bırakıldı.

Kayınpederin gelininin evini yaktığı iddiası, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelinini darbettiği ve evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kayınpeder serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce tartıştığı gelinini darbettiği gerekçesiyle evden uzaklaştırma cezası verilen M.Ö, oğlu M.Ö. ve gelini F.Ö'nün Yavuz Sultan Mahallesi'ndeki evini ateşe verdi.

Kısa sürede 2 katlı evi saran alevler yan binaya sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Bu arada mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan kayınpeder M.Ö, polis ekipleri tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

M.Ö. ve F.Ö. çiftinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Şüpheli M.Ö, polisteki ifadesinin ardından salıverildi.

Gelin F.Ö, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:26 Kaynak: AA
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