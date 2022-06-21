Araç sürücüsünün otomobili kayınpederinden emanet aldığı, eşi ve kızıyla birlikte Side'den ayrıldıkları sırada aracın tüpünün bittiği, gaz almak için Kemer Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna gitmek üzere aracı benzine aldıktan kısa süre sonra aracın yanmaya başladığı bildirildi.

Aracın ön alt kısmından alevler çıkarken, otomobilin sürücü otomobilde yolcu olarak bulunan eşi ve çocuklarını araçtan uzaklaştırdı. Kısa sürede alev ve dumana bürünen otomobile ilk müdahale, kırmızı ışıkta bekleyen bir araç sürücüsünden geldi.

Kaynak: İHA

Tragger, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayınpederinden emanet aldığı araç yanınca, damat ne yapacağını bilemedi - Son Dakika

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