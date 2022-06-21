Kayınpederinden emanet aldığı araç yanınca, damat ne yapacağını bilemedi - Son Dakika
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Kayınpederinden emanet aldığı araç yanınca, damat ne yapacağını bilemedi

21.06.2022 22:05

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobil motor aniden alev aldı. Otomobilden karısı ve kızını çıkardıktan sonra araçlardan yardım isteyen ve kendini yerden yere atıp dövünen otomobil sürücüsünün çırpınışları sonuç vermedi. Kısa sürede alev ve dumana bürünen otomobile ilk müdahale, kırmızı ışıkta bekleyen bir araç sürücüsünden geldi. İtfaiyenin de gelmesiyle birlikte yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Side Yavuz Selim Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Side istikametinden Kemer Bulvarı istikametine seyir halindeki Oktay Kar'ın kullandığı 07 JH 967 plakalı Tofaş Doğan Marka otomobilin motor bölümünden kırmızı ışıkta beklediği sırada duman yükselmeye başladı.

Emanet aldığı otomobil alev alev yandı... Feryadı yürekleri dağladı

EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU ARAÇTAN ÇIKARDI

Aracın ön alt kısmından alevler çıkarken, otomobilin sürücü otomobilde yolcu olarak bulunan eşi ve çocuklarını araçtan uzaklaştırdı. Kısa sürede alev ve dumana bürünen otomobile ilk müdahale, kırmızı ışıkta bekleyen bir araç sürücüsünden geldi.

Emanet aldığı otomobil alev alev yandı... Feryadı yürekleri dağladı

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Aynı anda, olay yerinin yakınında bulunan lokantanın çalışanları yangın tüpleriyle gelip yangına müdahalede bulundu. İtfaiyenin de gelmesiyle birlikte yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Emanet aldığı otomobil alev alev yandı... Feryadı yürekleri dağladı

KAYINPEDERİNDEN EMANET ALMIŞ

Araç sürücüsünün otomobili kayınpederinden emanet aldığı, eşi ve kızıyla birlikte Side'den ayrıldıkları sırada aracın tüpünün bittiği, gaz almak için Kemer Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna gitmek üzere aracı benzine aldıktan kısa süre sonra aracın yanmaya başladığı bildirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tragger, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayınpederinden emanet aldığı araç yanınca, damat ne yapacağını bilemedi - Son Dakika

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