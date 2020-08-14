Kayınpederini bıçaklayan damat 'pişmanım' dedi - Son Dakika

Kayınpederini bıçaklayan damat 'pişmanım' dedi

Bursa'da, damadı tarafından bıçaklandıktan sonra motosikletiyle hastaneye giderken hayatını kaybeden kayınpederin ölümü ile ilgili 3'ü tutuklu 4 sanık hakim karşısına çıktı.

Kayınpederini bıçaklayan damat 'pişmanım' dedi, System.String[]

Bursa'da, damadı tarafından bıçaklandıktan sonra motosikletiyle hastaneye giderken hayatını kaybeden kayınpederin ölümü ile ilgili 3'ü tutuklu 4 sanık hakim karşısına çıktı. Kayınpederini öldürmek maksatlı bıçaklamadığını belirten damat "Çok pişmanım hakim bey, tahliyemi istiyorum" dedi.

Olay, 20 Eylül 2019'da Mustfakemalpaşa ilçesi Züferbey Mahallesi'nde meydana geldi. 54 yaşında olan Metin Orcan yönetimindeki plakasız motosiklet devrildi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Metin Orcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, Metin Orcan'ın göğsünde bıçak yarası olduğu tespit edildi. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Orcan'ın damadı Onur Sapılmaz tarafından bıçaklandığını belirledi. Ekipler, Onur Sapılmaz ve ona yardım ettiği tespit edilen babası Remzi (46), kardeşleri Fuat (28) ve Fatih Sapılmaz'ı (20) saklandıkları bağ evinde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur, Remzi ve Fatih Sapılmaz çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Fuat Sapılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Metin Orcan'ın öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Onur, Remzi ve Fatih Sapılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Fuat Sapılmaz ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

KAYINPEDERİM VE KAYINBİRADERİM İLE ARAMIZDA HUSUMET VARDI

Mahkemede savunmasını yapan Onur Sapılmaz, "Olaydan önce eşim Rabia ile aramızda sıkıntılar bulunduğu için kayınpederim ve kayınbiraderim ile aramızda husumet oluşmuştu. Kayınbiraderim ile aramızda geçen yaralama olayı nedeniyle ben cezaevine girdim. Cezaevindeyken ağabeyimin vurulduğunu öğrendim. Ben cezaevinden çıktıktan sonra yeni eve taşınmıştık" dedi.

Temizlik yaparken evde bulduğu bıçağı cebine koyduğunu belirten Onur Sapılmaz, "Bıçağı sonra cebimde unutmuşum. Olay günü kahve önünde kardeşim Fuat ile karşılaştım. Kardeşimle konuşurken kayınpederimin oradan geçtiğini gördüm. Gaza bastı ve elini indirdi. Ben de korkuyla bıçağı savurdum. Daha sonra kayınpederim oradan ayrıldı. Olaydan sonra babamın evine gittim. Evde para olduğunu biliyordum, bin lira aldım. Sonra Fuat geldi ve babama 'ağabeyim kayınpederini bıçakladı' dedi. Evden çıkıp, silah almak için Heykel'e gittim. Daha sonra babamlar geldi. Benim orada bulunduğumu nereden bildiklerini bilmiyorum. Kayınpederimi bıçakladığım için bana kızdılar. Kendilerini savunmaları için 3 tane silah aldım. Onlar silahları istemediler. Eve dönerken polisi gördük, ben kaçtım, sonrasında yakalandım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Öldürme kastıyla bıçaklamadım. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

"OLAY YERİNDE DEĞİLDİM SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Mahkemede ifade veren Fatih Sapılmaz, "Ben hurdacılık yapıyorum. Olay günü hurdaları satmak için dükkana gittim. Ağabeyim Fuat ve babam gelip, taksiye binmemi söylediler. Bana, ağabeyim kayınpederini bıçakladığını, beni vurmasınlar diye gelip aldıklarını söylediler. Ağabeyimin silah almaya gittiğini tahmin ederek, biz de Heykel'e gittik. Pasaja gittiğimizde Onur'un silah aldığını gördük. Ben olay sebebiyle çok korktum. Babam ağabeyime, onu şikayet edeceğini söyledi. Ağabeyim bize zarar vermesinler diye oradaki bir dükkandan 3 tane tüfek aldı. Evin önüne geldiğimizde polisler vardı. Onur korkup, kaçtı. Ben de kaçtım. Olay yerinde değildim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Masumum" diye konuştu.

"POLİSE İHBAR EDECEĞİMİ SÖYLEDİM"

Onur Sapılmaz'ın babası Remzi Sapılmaz ise mahkemede yaptığı savunmada, "Olay günü evdeydim. Daha sonra oğlum Onur yanıma geldi. Elinde bıçak vardı. Para istedi, ne olduğunu sordum. Beni dinlemeyerek eve girdi, bin lira aldı ve gitti. Oğlum Fuat gelerek, Onur'un kayınpederini bıçakladığını söyledi. Ben de Fatih'i vurmalarından korktuğum için Fuat ile taksiyle onu almaya gittik. Sonra beraber pasaja gittiğimizde Onur'u av tüfeği ile gördüm. Onu polise teslim edeceğimi söyledim. Bana, 'size de silah alalım' dedi. Ben istemediğimi söyledim. Silahları elime bile almadım. Daha sonra arabaya bindik. Evimize giderken polis bizi durdurdu. Onur ve Fatih korktukları için kaçtılar. Olayla bir ilgim yoktur. Boş yere cezaevinde yatıyorum, tahliyemi istiyorum" dedi.

ELİNDEKİ BIÇAĞI SAVURDU

Davanın tutuksuz sanığı Fuat Sapılmaz, "Olaydan 5-6 ay kadar önce, suçsuz yere kardeşimin kayınbiraderi Enver Orcan tarafından vuruldum. Ayağımda platin var. Olay günü kardeşimle karşılaştım. Biz konuşurken karşıdan kayınpederinin geldiğini gördüm. Kardeşimin ayağının ucundan geçti. Onur'un elini savurduğunu gördüm. Ayağım rahatsız olduğu için arkasından koşamadım. Babamın evine gittim ve durumu anlattım" diye ifade verdi. Savunmasının ardından duruşma salonunda baygınlık geçiren Fuat Sapılmaz, ihbar üzerine adliyeye gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

BABA VE KARDEŞE TAHLİYE

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini istedi. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, baba Remzi Sapılmaz ile Fatih Sapılmaz'ın tahliyesine, sanık Onur Sapılmaz'ın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, mahkemeyi erteledi.

(İHA)

Fatih, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 19:27

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayınpederini bıçaklayan damat 'pişmanım' dedi - Son Dakika
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