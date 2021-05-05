Kayınpederini bıçaklayan gelin hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Kayınpederini bıçaklayan gelin hakim karşısına çıktı

05.05.2021 12:34
Kayınpederini bıçaklayan gelin hakim karşısına çıktı, System.String[]

EŞİYLE tartıştıktan sonra kayınpederi ile de kavga eden ve kavganın büyümesiyle meyve bıçağı ile kayınpederini göğsünden bıçaklayan Buket Güneş ilk kez hakim karşısına çıktı.

EŞİYLE tartıştıktan sonra kayınpederi ile de kavga eden ve kavganın büyümesiyle meyve bıçağı ile kayınpederini göğsünden bıçaklayan Buket Güneş ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık Buket Güneş ile avukatı, müşteki Nihat Güneş ve tanık olarak Leyli Güneş katıldı.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Sanık Buket Güneş, "Olay günü eşimle evde tartıştık. Eşim de bana tokat attı ve evdeki eşyaları kırarak çıkıp gitti. Beni de evden kovdu. Öyle olunca ben de eşyalarımı topladım ve evden gitmek istedim. Bu sefer kayınvalidem ve kayınpederim engel olmaya çalıştılar. Çıkmayım diye kapıyı kilitlediler, ikisi de beni darp etti. Küfür ettiler. Benim odamla dış kapı çok yakındı. İlk kavga benim odamda başlamıştı. Sonrasında kapıya doğru ilerledik. O an bir kargaşa oldu bir gece öncesinde kocamın odada yediği meyve tabağında duran bıçağı alıp rastgele savurdum. Asla öldürme kastım yoktu. Pişmanım, o an nasıl olduğunu anlamadım" dedi.

"BÖYLE GÖRÜNDÜĞÜNE BAKMAYIN ÇOK GÜÇLÜDÜR"Müşteki Nihat Güneş, "Olay günü ben gece vardiyasından gelmiştim ve salonda uyuyordum. Bir anda bağrışmaları duyunca uyandım. Buket'in elinde 2 tane valiz vardı, 'kızım sen neden böyle yapıyorsun, ayıp değil mi?' deyince bir anda beni tutup duvara yapıştırdı. Bunun böyle göründüğüne bakmayın çok güçlüdür. Göğsüme 2 defa bıçak soktu. 2 ay hastanede yattım. Konuşamıyorum, yürüyemiyorum. Daha önceden herhangi bir tartışmamız olmadı. Kızım gibi seviyordum onu. Benim hanıma para verin ben gideceğim demiş, ne ben ne eşim vurmadık, kapıyı da kilitlemedik" açıklamasında bulundu.

KAYINVALİDE TANIK OLARAK DİNLENDİ Tanık olarak dinlenen kayınvalide Leyli Güneş, "Olay günü Buket sinirlenmişti, bağırdı çağırdı sonradan da odasına gitti. Ben sakinleştiğini düşündüm. Markete gittim bir şeyler alıp, komşumla eve geldim baktım Buket eşyalarını topluyor, 'kızım sen niye böyle yapıyorsun?' dedim. O da bana "Sizi terk ediyorum. Siz açsınız, bana bakamıyorsunuz, aç köpeksiniz' dedi. Ben de kızım etme eyleme diye yalvardım yakardım. Sonra odadaki sürahiyi duvara fırlattı. Eşim de o sese uyanıp yanımıza geldi. Eşim kolundan tutup, 'Kızım gitme' deyince eşimi duvara yapıştırıp, bıçakladı. Kocam bağırsak kanseri ben sandım ki torbasından kan geliyor, meğerse akciğeri delinmiş. 3 yıldır gelinimle birlikte oturuyoruz. Hiçbir kavgamız olmadı o bana anne ben de ona kızım demek dışında bir şey demedim" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Buket Güneş'in tutukluluk halinin devamına, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN Bakırköy Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen olay anlatıldı. İddianamede şüphelinin, müştekinin gelini olduğu ve aynı evde birlikte yaşadıkları belirtildi. Şüphelinin önce eşiyle tartıştığı, eşinin evden ayrılması sonucunda kayınvalidesi ve kayınpederiyle tartıştığı, önce küfürleşip sonrasında da kayınvalidesinin saçını çektiği bu esnada şüphelinin meyve bıçağıyla müştekiyi sağ göğüs bölgesinden 1 kere bıçakladığı anlatıldı. Şüphelinin bıçakla evden ayrılıp parka gittiği, olayın polise bildirilmesi üzerine bıçakla birlikte teslim olduğu ifade edildi. Müşteki Nihat Güneş, gelininin eşini darp ettiğini görüp durdurmak istediğini bu esnada yaralandığını belirtirken, kayınvalide Leyli Güneş de, şüphelinin evdeki eşyaları kırıp döktüğünü ve sonrasında "Geber geberö diyerek eşini bıçakladığını ifade etmişti. Şüpheli beyanında ise, sabah erken saatlerde eşiyle para mevzusu yüzünden kavga ettiklerini ve eşinin evdeki eşyaları kırdığını sonrasında evden ayrılmak istediğini, kayınpederi ile kayınvalidesinin izin vermediğini o esnada sehpada duran bıçağı alarak yaraladığını belirtti. Savcılık, bıçak darbelerinin hayati önem taşıdığını belirterek, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsini İstedi.


kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayınpederini bıçaklayan gelin hakim karşısına çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu

Son Dakika Haberleri
14:15 ''Adınız cinayete karıştı'' yalanıyla 5 kişiyi dolandırdı. Kendini savunmak için söyledikleri 'Yok artık' dedirtti!
14:06 Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü
14:05 Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma
13:59 Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu
13:59 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu
13:48 Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi
13:47 İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi
13:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı
12:26 Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi!
12:18 Endonezya'da koronavirüs test skandalı! Test için kullanılan çubuklar yıkanıp satılmış!
''Adınız cinayete karıştı'' yalanıyla 5 kişiyi dolandırdı. Kendini savunmak için söyledikleri 'Yok artık' dedirtti! ''Adınız cinayete karıştı'' yalanıyla 5 kişiyi dolandırdı. Kendini savunmak için söyledikleri 'Yok artık' dedirtti!         
14:15
Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma         
14:05
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı         
13:39
Vakaların yüzde 50 düştüğü kentte tedbirler daha da sıkılaştırıldı! Çocuklarıyla markete gidenlere ceza kesildi Vakaların yüzde 50 düştüğü kentte tedbirler daha da sıkılaştırıldı! Çocuklarıyla markete gidenlere ceza kesildi         
12:21
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler! Kooperatif kuran kadınlar, yöresel ürünlerini tüm Türkiye'ye satıyor Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler! Kooperatif kuran kadınlar, yöresel ürünlerini tüm Türkiye'ye satıyor         
11:57
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti         
11:33
Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı         
10:59
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular         
10:44
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor         
10:42
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!         
09:35
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 14:21:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayınpederini bıçaklayan gelin hakim karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement