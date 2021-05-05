Kayınpederini bıçaklayan gelin hakim karşısına çıktı - Son Dakika

EŞİYLE tartıştıktan sonra kayınpederi ile de kavga eden ve kavganın büyümesiyle meyve bıçağı ile kayınpederini göğsünden bıçaklayan Buket Güneş ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık Buket Güneş ile avukatı, müşteki Nihat Güneş ve tanık olarak Leyli Güneş katıldı.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Sanık Buket Güneş, "Olay günü eşimle evde tartıştık. Eşim de bana tokat attı ve evdeki eşyaları kırarak çıkıp gitti. Beni de evden kovdu. Öyle olunca ben de eşyalarımı topladım ve evden gitmek istedim. Bu sefer kayınvalidem ve kayınpederim engel olmaya çalıştılar. Çıkmayım diye kapıyı kilitlediler, ikisi de beni darp etti. Küfür ettiler. Benim odamla dış kapı çok yakındı. İlk kavga benim odamda başlamıştı. Sonrasında kapıya doğru ilerledik. O an bir kargaşa oldu bir gece öncesinde kocamın odada yediği meyve tabağında duran bıçağı alıp rastgele savurdum. Asla öldürme kastım yoktu. Pişmanım, o an nasıl olduğunu anlamadım" dedi.

"BÖYLE GÖRÜNDÜĞÜNE BAKMAYIN ÇOK GÜÇLÜDÜR"Müşteki Nihat Güneş, "Olay günü ben gece vardiyasından gelmiştim ve salonda uyuyordum. Bir anda bağrışmaları duyunca uyandım. Buket'in elinde 2 tane valiz vardı, 'kızım sen neden böyle yapıyorsun, ayıp değil mi?' deyince bir anda beni tutup duvara yapıştırdı. Bunun böyle göründüğüne bakmayın çok güçlüdür. Göğsüme 2 defa bıçak soktu. 2 ay hastanede yattım. Konuşamıyorum, yürüyemiyorum. Daha önceden herhangi bir tartışmamız olmadı. Kızım gibi seviyordum onu. Benim hanıma para verin ben gideceğim demiş, ne ben ne eşim vurmadık, kapıyı da kilitlemedik" açıklamasında bulundu.

KAYINVALİDE TANIK OLARAK DİNLENDİ Tanık olarak dinlenen kayınvalide Leyli Güneş, "Olay günü Buket sinirlenmişti, bağırdı çağırdı sonradan da odasına gitti. Ben sakinleştiğini düşündüm. Markete gittim bir şeyler alıp, komşumla eve geldim baktım Buket eşyalarını topluyor, 'kızım sen niye böyle yapıyorsun?' dedim. O da bana "Sizi terk ediyorum. Siz açsınız, bana bakamıyorsunuz, aç köpeksiniz' dedi. Ben de kızım etme eyleme diye yalvardım yakardım. Sonra odadaki sürahiyi duvara fırlattı. Eşim de o sese uyanıp yanımıza geldi. Eşim kolundan tutup, 'Kızım gitme' deyince eşimi duvara yapıştırıp, bıçakladı. Kocam bağırsak kanseri ben sandım ki torbasından kan geliyor, meğerse akciğeri delinmiş. 3 yıldır gelinimle birlikte oturuyoruz. Hiçbir kavgamız olmadı o bana anne ben de ona kızım demek dışında bir şey demedim" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Buket Güneş'in tutukluluk halinin devamına, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN Bakırköy Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen olay anlatıldı. İddianamede şüphelinin, müştekinin gelini olduğu ve aynı evde birlikte yaşadıkları belirtildi. Şüphelinin önce eşiyle tartıştığı, eşinin evden ayrılması sonucunda kayınvalidesi ve kayınpederiyle tartıştığı, önce küfürleşip sonrasında da kayınvalidesinin saçını çektiği bu esnada şüphelinin meyve bıçağıyla müştekiyi sağ göğüs bölgesinden 1 kere bıçakladığı anlatıldı. Şüphelinin bıçakla evden ayrılıp parka gittiği, olayın polise bildirilmesi üzerine bıçakla birlikte teslim olduğu ifade edildi. Müşteki Nihat Güneş, gelininin eşini darp ettiğini görüp durdurmak istediğini bu esnada yaralandığını belirtirken, kayınvalide Leyli Güneş de, şüphelinin evdeki eşyaları kırıp döktüğünü ve sonrasında "Geber geberö diyerek eşini bıçakladığını ifade etmişti. Şüpheli beyanında ise, sabah erken saatlerde eşiyle para mevzusu yüzünden kavga ettiklerini ve eşinin evdeki eşyaları kırdığını sonrasında evden ayrılmak istediğini, kayınpederi ile kayınvalidesinin izin vermediğini o esnada sehpada duran bıçağı alarak yaraladığını belirtti. Savcılık, bıçak darbelerinin hayati önem taşıdığını belirterek, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsini İstedi.