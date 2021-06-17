Kayınpederini bıçaklayan gelin tahliye oldu - Son Dakika

İstanbul Bağcılar'da eşiyle tartıştıktan sonra evi terk etmesine engel olmak isteyen kayınpederini meyve bıçağıyla bıçaklayan kadın, tahliye edildi.

Bağcılar'da eşiyle tartıştıktan sonra evi terk etmek isteyen fakat kayınvalidesi ile kayınpederi gitmesine engel olunca kayınpederi Nihat Güneş'i 'geber geber' diyerek meyve bıçağıyla bıçaklayan gelin Buket Güneş'in yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Buket Güneş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müşteki Nihat Güneş ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanık Buket Güneş'in eşi Serdar Güneş duruşmada tanık olarak dinlendi. Serdar Güneş, "Buket'le 6 yıldır evliyiz. Yaklaşık 2-3 yıldır da annemlerle birlikte oturuyoruz. Olayın olduğu esnada ben evde değildim. Her evlilikte olacağı gibi biz de ara ara kavga ederdik. Olay olduğu günde eşim benden toka almak için para istedi. Bu sebeple tartıştık. Bende o dönemler çalışmıyordum param olmadığı için üzülerek evden ayrıldım. Sonra eve bir geldim ki olanlar olmuş" dedi.

Üye hakimin sorusu üzerine Serdar Güneş, "Buket bana birkaç defa babamdan rahatsız olduğunu evde rahat hareket edemediğini söylemişti. Hatta 'mutfağa gidiyorum arkamdan geliyor, banyoya gidiyorum peşimde' demişti ama ben hiçbir zaman öyle bir şeye ihtimal vermedim. Ben babamı tanıdığım için Buket'in sözlerini dikkate almadım hatta babama gidip bir şey bile demedim. Eşim babamı çok severdi kızı gibi, Buket de babamı çok severdi. Nasıl böyle bir şey oldu aklım almıyor. Buket sinirli birisiydi ama bu tarz bir şeyi de yapacak biri değildi" ifadelerini kullandı.

Müşteki Nihat Güneş ise, "Ben sizin adaletinize sığınıyorum" dedi.

Sanık Buket Güneş tahliyesini isteyerek, "Ben annemin ölümünden sonra bir intihar teşebbüsünde bulunmuştum. Sonra bazı psikolojik ilaçlar kullanmaya başladım, sonra doktor zamanla azalt dediği için zamanla azalttım. Eşimle birlikte kayınpederimin evine geçtikten sonra daha çok strese girmeye başladım. Evin içerisinde gerçekten üzerimde baskı hissediyordum. Kendimi korumak amacıyla böyle davrandım" dedi.

Mahkeme heyeti, delillerin büyük orada toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süre gözetilerek tutuklu sanık Buket Güneş'in tahliyesine karar verdi. Komşu tanığın dinlenmesi için de duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Ocak tarihinde gerçekleşen olayın anlatıldığı iddianamede şüphelinin, müştekinin gelini olduğu ve aynı evde birlikte yaşadıkları belirtilmişti. Şüphelinin önce eşiyle tartıştığı, eşinin evden ayrılması sonucunda kayınvalidesi ve kayınpederiyle tartışıp, meyve bıçağıyla müştekiyi sağ göğüs bölgesinden bir kez bıçakladığı anlatılmıştı. Olayın polise bildirilmesi üzerine şüphelinin bıçakla birlikte teslim olduğu ifade edilmişti. Müşteki Nihat Güneş, gelininin eşini darp ettiğini görüp durdurmak istediğini bu esnada yaralandığını belirtirken, kayınvalide Leyli Güneş de şüphelinin evdeki eşyaları kırıp döktüğünü ve sonrasında "Geber geber" diyerek eşini bıçakladığını ifade etmişti. Şüpheli beyanında ise, evden ayrılmak istediğini, kayınpederi ile kayınvalidesinin izin vermediğini o esnada sehpada duran bıçağı alarak yaraladığını belirtmişti.

Savcılık şüpheli Buket Güneş hakkında bıçak darbelerinin hayati önem taşıdığını belirterek, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etmişti. - İSTANBUL