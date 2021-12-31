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KAYINPEDERİNİ BIÇAKLAYAN GELİNE 2 YIL 1 AY HAPİS - Son Dakika

KAYINPEDERİNİ BIÇAKLAYAN GELİNE 2 YIL 1 AY HAPİS

31.12.2021 10:56
KAYINPEDERİNİ BIÇAKLAYAN GELİNE 2 YIL 1 AY HAPİS

BAĞCILAR'da eşiyle tartıştıktan sonra kayınpederi ile de kavga eden ve kavganın büyümesiyle meyve bıçağı ile kayınpederini göğsünden bıçaklayarak yaralayan, Buket Güneş hakkında "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

BAĞCILAR'da eşiyle tartıştıktan sonra kayınpederi ile de kavga eden ve kavganın büyümesiyle meyve bıçağı ile kayınpederini göğsünden bıçaklayarak yaralayan, Buket Güneş hakkında "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Buket Güneş katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.  Son duruşmada mütalaasını açıklayan savcı sanık hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılmışsa da eylemin kasten yaralama suçunu oluşturduğunu belirtti.

KAYINPEDER ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Mağdur kayınpeder Nihat Güneş celse arasında gelinine yönelik şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçe sundu. Duruşmada son savunmasını yapan tutuksuz sanık Buket Güneş "Ben bilerek isteyerek bir şey yapmadım. Üzerime kapıyı kilitlediler, kendimi korumak için yaptım. Pişmanım, beraatımı isterim" dedi. Mahkeme heyeti sanığa kasten yaralama suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası vererek davayı bitirdi.

İDDİANAME

Bakırköy Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 27 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen olay anlatıldı. İddianamede şüpheli Buket Güneş'in, müşteki Nihat Güneş'in gelini olduğu ve aynı evde birlikte yaşadıkları belirtildi. Şüphelinin önce eşiyle tartıştığı, eşinin evden ayrılması sonucunda kayınvalidesi ve kayınpederiyle tartıştığı, önce küfürleşip sonrasında da kayınvalidesinin saçını çektiği bu esnada şüphelinin meyve bıçağıyla müştekiyi sağ göğüs bölgesinden 1 kere bıçakladığı anlatıldı. Şüphelinin bıçakla evden ayrılıp parka gittiği, olayın polise bildirilmesi üzerine bıçakla birlikte teslim olduğu ifade edildi. Müşteki Nihat Güneş, gelininin eşini darp ettiğini görüp durdurmak istediğini bu esnada yaralandığını belirtirken, kayınvalide Leyli Güneş de, şüphelinin evdeki eşyaları kırıp döktüğünü ve sonrasında "Geber geber" diyerek eşini bıçakladığını ifade etmişti. Şüpheli beyanında ise, sabah erken saatlerde eşiyle para mevzusu yüzünden kavga ettiklerini ve eşinin evdeki eşyaları kırdığını sonrasında evden ayrılmak istediğini, kayınpederi ile kayınvalidesinin izin vermediğini o esnada sehpada duran bıçağı alarak yaraladığını belirtti. Savcılık, bıçak darbelerinin hayati önem taşıdığını belirterek, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan şüphelinin 9 yıldan 15 yıla kadar hapsini İstiyor.

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Savcı, kavga, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYINPEDERİNİ BIÇAKLAYAN GELİNE 2 YIL 1 AY HAPİS - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYINPEDERİNİ BIÇAKLAYAN GELİNE 2 YIL 1 AY HAPİS - Son Dakika
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