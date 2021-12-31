Kayınpederini bıçaklayan gelinin davasına kayınpederin kararı damga vurdu - Son Dakika

Bağcılar'da eşiyle tartıştıktan sonra evi terk etmek isteyen fakat kayınvalidesi ile kayınpederi gitmesine engel olunca kayınpederi Nihat Güneş'i "geber geber" diyerek meyve bıçağıyla bıçaklayan gelin Buket Güneş'in yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Buket Güneş ile avukatı hazır bulundu.

"ÜZERİME KAPIYI KİLİTLEDİLER"

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık hakkında her ne kadar 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açılmışsa da eylemin 'kasten yaralama' suçunu oluşturduğunu belirtti. Son savunması sorulan tutuksuz sanık Buket Güneş "Ben bilerek isteyerek bir şey yapmadım. Üzerime kapıyı kilitlediler, kendimi korumak için yaptım. Pişmanım, beraatımı isterim" dedi.

KAYINPEDER ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Kararını açıklayan mahkeme sanığın 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Öte yandan, şikayetçi kayınbabanın celse arasında şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.