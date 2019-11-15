Son Dakika Haberleri: Kayınpederini boğazını keserek öldürdü
Son Dakika Güncel Kayınpederini boğazını keserek öldürdü - Son Dakika

Kayınpederini boğazını keserek öldürdü

6 saat önce

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, Cihan B. (35), kendisini terk edip, boşanmak isteyen eşiyle görüşmeye gittiğinde tartıştığı kayınpederi İsmail Kıncı'yı (55) boğazını bıçakla keserek öldürdü.

Kayınpederini boğazını keserek öldürdü, System.String[]

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, Cihan B. (35), kendisini terk edip, boşanmak isteyen eşiyle görüşmeye gittiğinde tartıştığı kayınpederi İsmail Kıncı'yı (55) boğazını bıçakla keserek öldürdü. Gözaltına alınan Cihan B., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çayırova Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. Cihan B., boşanmak isteyen ve bir süre önce ailesinin yanına dönen eşi A.B. (29) ile görüşmek için kayınpederi İsmail Kıncı'nın evine gitti. Burada Kıncı ve Cihan B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cihan B., mutfaktan aldığı bıçakla kayınpederine saldırdı. Boğazı kesilen Kıncı kanlar içinde yere yığıldı. Cihan B. kaçarken, evdekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kıncı, özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kıncı, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, kaçan Cihan B.'yi kısa sürede Özgürlük Mahallesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı. Cihan B.'nin kaçarken parka attığı bıçak da bulundu.

A.B., Cihan B. ile boşanmak üzere olduklarını, eşinin barışmak için eve geldiğini ve babasıyla tartışmaya başladığını, mutfaktan ekmek bıçağını alarak babasının boğazını kestiğini söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cihan B. bugün adliyeye sevk edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da üniversiteli kızları öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirim 100 bin lira
Ölü bulunan ingiliz eski subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı Antalya'da ilginç olay! Kazak kadın ortalığı karıştırıp, dans ederek gözden kayboldu Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 23:50:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayınpederini boğazını keserek öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]