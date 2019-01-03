Son Dakika Haberleri: Kayınpederini Öldürdü

Kayınpederini Öldürdü

1 saat önce

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde Süleyman Yıldırım (52), tartıştığı damadı Süleyman Gürbüz (47) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde Süleyman Yıldırım (52), tartıştığı damadı Süleyman Gürbüz (47) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan Gürbüz sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

Olay, Umurbey Mahallesi 709 Sokak'ta bulunan iki katlı evin bahçesinde meydana geldi. Kayınpeder Süleyman Yıldırım ile damadı Süleyman Gürbüz arasında, ailevi bir meseleden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Süleyman Gürbüz, yanında bulunan bıçakla kayınpederi Yıldırım'ı bacağından bıçaklayarak yaraladı. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Süleyman Yıldırım, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süleyman Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Şaphane ilçesine bağlı Üçbaş köyünde toprağa verildi. Cinayet zanlısı Süleyman Gürbüz ise polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Gürbüz, tutuklandı.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:41 Kaynak: DHA

Polis, Umurbey, Gediz, 3. Sayfa
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