Kayınpederini Öldürdü, Karısını ve Kayınvalidesini Bıçakladı
17 dakika önce
Kilis'te kayınpederini, karısını ve kayınvalidesini bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçtı.
Kilis
'te kayınpederini, karısını ve kayınvalidesini bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kayınpeder Duran Karadaş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Polatpaşa Mahallesi Örgeç Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, H.R.K. tartıştığı kayınpederi Duran Karadaş (68), karısı H.K. ve kayınvalidesi Ş.K.'yı bıçakladı. H.R.K. olay yerindne kaçarken, bıçakla yaralanan 3 kişi Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kayınpeder Duran Karadaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.K. ile Ş.K.'nın tedavisine devam edilirken, olay yerinden kaçan H.R.K. polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:49 Kaynak: İHA
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