Kayınpederini öldüren cinayet şüphelisi gelin tutuklandı - Son Dakika

Kayınpederini öldüren cinayet şüphelisi gelin tutuklandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 12 yaşındaki kızını dövdüğü gerekçesiyle kayınpederini öldüren cinayet şüphelisi gelin, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 12 yaşındaki kızını dövdüğü gerekçesiyle kayınpederini öldüren cinayet şüphelisi gelin, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Cide'nin Kızılalan köyünde ikamet eden 35 yaşındaki F.O., işten eve geldiğinde 12 yaşındaki kızı E.'yi dövdüğü gerekçesiyle av tüfeği ile 67 yaşındaki kayınpederi Mevlüt Ok'u öldürdü. Olayın ardından Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan F.O, karakoldaki işlemlerinin ardından Cide Adliyesine sevk edildi. Burada adli makamlarca tutuklanan F.O, cezaevine teslim edildi. F.O, savcılık ifadesinde olayı yapmak istemediğini, pişmanlık duyduğunu ve kazara olduğunu söyledi. - KASTAMONU

Son Dakika

Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi

MHP'nin "Türkçülük Günü"nü, "Milliyetçiler Günü" olarak kutlaması sosyal medyayı karıştırdı

ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek

Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü

Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu

5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek

Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim

Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu