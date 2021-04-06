Kayınpederini öldüren damat tutuklandı - Son Dakika

Kayınpederini öldüren damat tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 55 yaşındaki kayınbabasını çocuğunun okuduğu okulun önünde bıçaklayarak öldüren damat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 55 yaşındaki kayınbabasını çocuğunun okuduğu okulun önünde bıçaklayarak öldüren damat, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün 12.30 sıralarında Ereğli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Mehmet Akif İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları olduğu iddia edilen taraflardan damat Tolga K., çocuklarının eğitim gördüğü okulun önünde karşılaştığı kayınbabası Ramazan Başarı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tolga K. kayınbabası Ramazan Başarı'yı göğsünden bıçakladı. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Başarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yakalanarak gözaltına alınan Tolga K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Son Dakika

Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi

Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı

Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna 3 kelimelik yanıt

Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü

Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu

Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi

Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi