Kayınpederini öldüren sanığa indirimle 15 yıl hapis - Son Dakika

KONYA'da, şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisini terk eden eşi Didar Dakım'ı geri getirmek için evine gittiği kayınpederi Barış Mıngır'ı (40) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Dakım (21), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Azmettirdiği öne sürülen anne İsmidal Dakım (40) da 7 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, tutuklu olduğu süre göz önünde bulundurulup tahliye edildi.

Olay, geçen yıl 25 Ekim'de, Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak'ta meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden kısa süre önce tahliye edilen Mehmet Dakım, şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisini terk eden eşi Didar Dakım'ı geri getirmek için kayınpederi Barış Mıngır'ın evine gitti. Burada çıkan kavgada Dakım ve Mıngır, birbirlerine tabancayla ateş etti. 8 merminin isabet ettiği Barış Mıngır, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Mehmet Dakım, polis tarafından yakalanırken, olaya karıştığı öne sürülen annesi İsmidal Dakım ve suçu üzerine atmak istediği erkek kardeşi H.D. (13) de gözaltına alındı. Mehmet Dakım ve annesi İsmidal Dakım, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. H.D. ise serbest bırakıldı.

'HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDIKonya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar, dün son kez hakim karşısına çıktı. Kimsenin kendisini azmettirmediğini öne süren tutuklu Mehmet Dakım, savunmasında, "Bana kimse 'Vur' demedi. Evden çıkıp bize ateş ederek geldi. Annemi ve kardeşimi vuracak, korkusuyla ateş ettim. Bilerek yapmadım. Bu olay yaşandığı için çok pişmanım" dedi.Mahkeme heyeti, sanık Dakım'a önce 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getiren heyet, mahkemedeki iyi halinden dolayı da 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleri uygulayarak cezayı 15 yıla indirdi.Azmettirdiği öne sürülen anne İsmidal Dakım da önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirilerek, 'iyi hal' indirimiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Dakım, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

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