Son Dakika Haberleri: Kayınpederini Öldürüp, Cesedi Ormana Attı

Kayınpederini Öldürüp, Cesedi Ormana Attı

4 dakika önce

ORDU'nun Gölköy ilçesinde Özkan Ö. (25), tartıştığı kayınpederi Yılmaz Damar'ı (47) tüfekle öldürüp, cesedini ormanlık alana attı.

Kayınpederini Öldürüp, Cesedi Ormana Attı, System.String[]
ORDU'nun Gölköy ilçesinde Özkan Ö. (25), tartıştığı kayınpederi Yılmaz Damar'ı (47) tüfekle öldürüp, cesedini ormanlık alana attı. Olayı anlattığı babası Nihat Ö.'nün ihbarı üzerine Özkan Ö. gözaltına alındı. 

Olay, dün akşam saatlerinde Gölköy ilçesi Alanyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özkan Ö., tartıştığı kayınpederi ekmek fırını işletmecisi Yılmaz Damar'ı tüfekle ateş ederek öldürdü, cesedini ormanlık alana attı. Özkan Ö. döndüğü evde sabah olayı babası Nihat Ö.'ye anlattı. Babası tarafından jandarmaya teslim edilen Özkan Ö., cinayeti itiraf etti, cesedi attığı yeri gösterdi. Ormanlık alanda bulunan Yılmaz Damar'ın cesedi, otopsi için Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Özkan Ö.'nün jandarmadaki sorgusu sürüyor. 

- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:18 Kaynak: DHA

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