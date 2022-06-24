Kayınpederini önce ezip daha sonra tüfekle ateş ederek öldürmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Kayınpederini önce ezip daha sonra tüfekle ateş ederek öldürmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

24.06.2022 18:40

İstanbul'un Şişli ilçesinde eşiyle tartışan damat, kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra ise pompalı tüfekle araçtan inerek kayınpederine ateş etti. Olay anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Şişli ilçesinde Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde kayınpederi Mahir Sertçelik'i önce araçla ezip, sonra pompalı tüfekle vurarak öldüren Ersin S., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Damadın kayınpederini öldürdüğü anlar kamerada! Önce araçla ezip sonra tüfekle ataş açtı

YAKALANIP ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde araç ve suç aleti silahla birlikte yakalanan Ersin S., emniyetteki sorgusunun ardından "kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Damadın kayınpederini öldürdüğü anlar kamerada! Önce araçla ezip sonra tüfekle ataş açtı

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Ersin S.'nin kayınpederi Mahir Sertçelik'i öldürdüğü anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde katil zanlısının aracıyla geri geri gelerek yolda yürüyen kayınpederine çarptığı görülüyor. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle Sertçelik'in yere düştüğü, bu sırada araçtan inen damadın ateş ettiği görülüyor.

Damadın kayınpederini öldürdüğü anlar kamerada! Önce araçla ezip sonra tüfekle ataş açtı
YORUMLAR
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Eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra pompalı tüfekle vurdu Eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra pompalı tüfekle vurdu 2 aylık hamile eşini öldüren adamın savunması ortaya çıktı: Bir anlık öfkemle etrafa ateş ettim 2 aylık hamile eşini öldüren adamın savunması ortaya çıktı: Bir anlık öfkemle etrafa ateş ettim
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayınpederini önce ezip daha sonra tüfekle ateş ederek öldürmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayınpederini önce ezip daha sonra tüfekle ateş ederek öldürmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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