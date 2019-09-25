Son Dakika Haberleri: Kayınpederini pompalı tüfekle vurdu
Son Dakika Güncel Haber

Kayınpederini pompalı tüfekle vurdu

1 saat önce

KIRIKKALE'de yaşayan Ziya E. (40), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kayınpederi Abdullah Ü.'yü (59) pompalı tüfekle vurdu.

Kayınpederini pompalı tüfekle vurdu, System.String[]
KIRIKKALE'de yaşayan  Ziya E. (40), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kayınpederi Abdullah Ü.'yü (59) pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan kayınpeder hastaneye kaldırılırken, kaçan damat bir süre sonra yakalandı.
Olay, sabah saatlerinde kent merkezi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Ziya E., daha önce tartıştığı kayınpederi Abdullah Ü.'nün evine geldi. 2 katlı evin önünde Ziya E. ile Abdullah Ü. arasında bir kez daha tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ziya E., pompalı tüfekle kayınpederi Abdullah Ü.'ye ateş açtı. Abdullah Ü., göğsüne isabet eden saçma ile yaralanarak yere yığılırken, Ziya E. ise olay yerinden kaçtı. O sırada evde bulunan yakınlarının ihbarı sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Abdullah Ü., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Abdullah Ü.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Ziya E. ise yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Yeni Mahalle, Polis, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı
İstanbul'da İranlı sahte polisler turistleri soydu İran'lı sahte polisler, saunanın içinde böyle yakalandı Araç içerisinde sigara cezası kesilen sürücüden tepki: Sigarama karışmasınlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 17:19:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayınpederini pompalı tüfekle vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]