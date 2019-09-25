Son Dakika Haberleri: Kayınpederini pompalı tüfekle vurdu (2)
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Kayınpederini pompalı tüfekle vurdu (2)

1 saat önce

HAYATINI KAYBETTİKırıkkale'de tartışma yaşadığı damadı Ziya E., tarafından pompalı tüfekle vurulan Abdullah Ürkmez, tedavi altına alındığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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HAYATINI KAYBETTİ
Kırıkkale'de tartışma yaşadığı damadı Ziya E., tarafından pompalı tüfekle vurulan Abdullah Ürkmez, tedavi altına alındığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bu arada olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan Ziya E., emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.


Kırıkkale, Ürkmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:08 Kaynak: DHA
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