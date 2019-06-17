Son Dakika Haberleri: Kayınpederini tabanca ile yaraladı
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Kayınpederini tabanca ile yaraladı

1 saat önce

KIRIKKALE'de Mehmet Ali Ö. (34), kayınpederi İhsan T'yi (57) tabanca ile vurarak yaraladı.

Kayınpederini tabanca ile yaraladı, System.String[]
KIRIKKALE'de Mehmet Ali Ö. (34), kayınpederi İhsan T'yi (57) tabanca ile vurarak yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi Zümrüt Kale Bulvarı'nda meydana geldi. Börek dükkanı bulunan Mehmet Ali Ö., iş yerini kapattıktan sonra kayınpederinin evine gitti. Mehmet Ali Ö., bahçede kanepede oturan kayınpederi İhsan T.'ye belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Ağır yaralanan İhsan T., çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İhsan T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan Mehmet Ali Ö., daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
Mehmet Ali Ö.'nün, eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlik konusunda bir kaç gün önce kayınpederiyle tartıştığı belirtildi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 14 boş kovan bulurken, soruşturma sürdürülüyor.


- Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:24 Kaynak: DHA
Kaletepe, Kale, Kırıkkale, Güncel
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