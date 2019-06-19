Son Dakika Haberleri: Kayınpederini tabanca ile yaralayan damat tutuklandı
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Kayınpederini tabanca ile yaralayan damat tutuklandı

1 saat önce

KIRIKKALE'de, kayınpederi İhsan Taşkın'ı (57) tabanca ile yaralayan Mehmet Ali Öztürk (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayınpederini tabanca ile yaralayan damat tutuklandı, System.String[]
KIRIKKALE'de, kayınpederi İhsan Taşkın'ı (57) tabanca ile yaralayan Mehmet Ali Öztürk (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaletepe Mahallesi Zümrüt Kale Bulvarı'nda önceki gün meydana gelen olayda, börek dükkanı işleten Mehmet Ali Öztürk, iş yerini kapattıktan sonra kayınpederinin evine gitti. Mehmet Ali Öztürk, bahçede kanepede oturan kayınpederi İhsan Taşkın'a belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Yaralanan İhsan Taşkın, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Mehmet Ali Öztürk, daha sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Öztürk, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İhsan Taşkın'ın ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

 


- Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:49 Kaynak: DHA
Kale, Kırıkkale, Ali Öztürk, Güncel
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