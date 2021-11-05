Kayınpederini ve bacanağını öldürdü; 'Pişmanım' dedi - Son Dakika

KONYA'da kayınpederi Bekir Dağdeviren (68) ile bacanağı Mustafa Arslan'ı (36) iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak öldüren Şenol Yasak'ın (39) yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmaya ilk kez katılan tutuklu sanık Şenol Yasak, "Yaptıklarım için pişmanım" dedi.

Konya'da oturan 2 çocuk annesi Halime Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak'tan şiddet gördüğü için geçen yıl eylül ayında 15 yaşındaki oğlunu da yanına alıp Muğla'daki akrabasının yanına gitti. Halime Yasak, ardından eşine boşanma davası açtı. Boşanma davasını öğrendikten sonra Muğla'ya giden Şenol Yasak, eşini, çalıştığı yerde silahla rehin aldı. Olayın ardından yaklaşık bir ay cezaevinde kalan Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Yasak, eşiyle barışmak için tekrar girişimlerde bulundu. Her defasında olumsuz yanıt alan Şenol Yasak, 12 Ocak günü akşam saatlerinde, oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in evine gitti. Yasak, iddiaya göre, evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes Dağdeviren ve mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan ile tartışıp, tehdit etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasak, ifadesi alındıktan sonra gece yarısı serbest bırakıldı.

BACANAĞINI VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜŞenol Yasak, bir gün sonra ise iş yerine gittiği bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Yasak, daha sonra kayınpederi Bekir Dağdeviren'in de iş yerine gitti. Dükkan önünde karşılaştığı kayınpederine pompalı tüfekle ateş açıp, karnından yaralayan Şenol Yasak, içeri girince kayınbiraderi Enes Dağdeviren tarafından engellendi. Yasak, çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Yaralı Bekir Dağdeviren de ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Şenol Yasak, tutuklandı.İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİSavcı, iddianamesinde Şenol Yasak hakkında kayınpederi ve bacanağını öldürdüğü için 'kasten öldürme'den iki kez müebbet hapis cezası istedi. Kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik olarak da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar yargılanmasını talep etti. Ayrıca Şenol Yasak'ın, Mustafa Arslan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından Arslan'a ait iş yerinin önünde park halindeki kamyonetini alıp kayınpederinin iş yerine gittiği için de 'Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar daha yargılanması istendi.DURUŞMAYA İLK KEZ KATILDIİddianamenin Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından Şenol Yasak'ın yargılanmasına devam edildi. Bugün görülen 3'üncü duruşmaya taraf avukatları, öldürülen Bekir Dağdeviren'in oğulları Mecit ve Enes Dağdeviren katıldı. Tutuklu sanık Şenol Yasak, SEGBİS yöntemiyle davaya ilk kez katıldı.SAVUNMASINDA, 'PİŞMANIM' DEDİŞenol Yasak, mahkemedeki savunmasında, "Yaptıklarımdan dolayı pişmanım. Önceki savunmam doğru. Başka diyeceğim yok. Daha önceki yazılı savunmalarımı tekrar ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.