Son Dakika Haberleri: Kayınpederinin Aracı ile İş Yerini Kurşunladı

Kayınpederinin Aracı ile İş Yerini Kurşunladı

24 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde, tartıştığı eşinin babasına ait kamyonet ve iş yeri ile bir başkasına ait kasap dükkanına silahlı saldırı düzenleyen kişi gözaltına alındı.

Kayınpederinin Aracı ile İş Yerini Kurşunladı, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde, tartıştığı eşinin babasına ait kamyonet ve iş yeri ile bir başkasına ait kasap dükkanına silahlı saldırı düzenleyen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ö.G. eşi T.G. ile tartıştıktan sonra evi terk ederek babası H.A'nın evine gitti.

Kayınpederinin evinin önüne gelen T.G, kayınpederine ait kamyonete ateş ettikten sonra kayınpederinin iş yerine de silahlı saldırı düzenledi.

Olay yerinden uzaklaşan T.G, bir kasap dükkanına da 4 el ateş etti.

Şüpheliyi kısa sürede yakalayan polis ekipleri, 12 boş kovan ile olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi.

"Mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:29 Kaynak: AA

Samsun, 3. Sayfa
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