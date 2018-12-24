Son Dakika Haberleri: Kayınpederinin Aracı ile İş Yerini Kurşunlayan Zanlı Tutuklandı

Kayınpederinin Aracı ile İş Yerini Kurşunlayan Zanlı Tutuklandı

22 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde kayınpederinin aracı ile iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı.

Kayınpederinin Aracı ile İş Yerini Kurşunlayan Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde kayınpederinin aracı ile iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı.

Kayınpederine ait kamyonete, iş yerine ve kasap dükkanına silahla ateş açmasının ardından kısa sürede yakalanan T.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

T.G, dün tartıştığı eşi Ö.G'nin kendisini terk ederek gittiği kayınpederinin evinin önündeki kamyonete ateş etmiş, iş yerine de silahlı saldırı düzenlemişti. Zanlı, olay yerinden uzaklaşırken kasap dükkanına 4 el ateş açmıştı.

Şüpheli, "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:03 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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