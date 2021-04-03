Kayınpederinin 'Bıçaklamadım' dediği gelin, göğsünden 4 darbeyle ölmüş (2) - Son Dakika

EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI; ÇOCUKLARI ADLİ KONTROLLE SERBEST

Aksaray'da, miras nedeniyle çıkan kavgada, göğsüne 4 bıçak darbesi alan gelini Döndü Ç.'nin (45) ölümüne neden olduğu iddiasıyla 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Cemal Ç. (89) için mahkemece tutuklama kararı verildi. Bunun üzerine Cemal Ç.'nin, yaşı ile kronik rahatsızlıkları ve işitme kaybı nedeniyle ev hapsine hükmedildi. Gülsever E., Muammer Ç. ve Mustafa Ç. adlı kardeşler ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrolle serbest bırakıldı.