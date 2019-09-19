Son Dakika Haberleri: Kayınpederinin dudağını ısırarak parçalayan "Hannibal" damat tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kayınpederinin dudağını ısırarak parçalayan "Hannibal" damat tutuklandı

1 saat önce

Kayınpederinin dudağını ısırarak parçalayan "Hannibal" damat tutuklandı Şüpheli: "Canım yanınca dudağını ısırmışım, hatırlamıyorum"İSTANBUL - Pendik'te boşanma aşamasında olduğu eşinin içinde bulunduğu aracın önünü keserek kayınpederinin dudağını ısırarak parçalayan öfkeli damat Murat G.

Kayınpederinin dudağını ısırarak parçalayan "Hannibal" damat tutuklandı

Şüpheli: "Canım yanınca dudağını ısırmışım, hatırlamıyorum"

İSTANBUL - Pendik'te boşanma aşamasında olduğu eşinin içinde bulunduğu aracın önünü keserek kayınpederinin dudağını ısırarak parçalayan öfkeli damat Murat G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli sorgusunda, "Saldıracağını düşünerek vurdum. Bana yumruk atmaya başladı. Kendisi benden güçlüdür. Canım yanınca ben kendimi kurtarmak amacıyla dudağını ısırmışım. Nasıl ısırdığımı hatırlamıyorum" dedi.

Pendik'te geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, öfkeli koca ile ailesi, evden ayrılan eşinin babasının ve engelli kardeşinin içerisinde bulunduğu aracın önünü keserek kayınpederi ve kayınbiraderine beyzbol sopalarla saldırmıştı. Saldırgan aile hem aracın içerisindekilere hem de araca sopalar art arda vururken, saldırıya maruz kalan baba ve engelli oğlu neye uğradığını şaşırmıştı. Öfkeli damat bu sırada kayınpederinin dudaklarını ısırarak parçalamıştı. Saldırıya uğrayan baba ve oğlu başından ve ağzından yaralanmıştı.

Kardeşlerinden sonra saldırgan damat da tutuklandı

Saldırgan damat Murat G. ve ailesi olay yerinden kaçarken, gözaltına alınan kardeşleri Kadir ve Ferhat G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaydan günler sonra savcılığa gelerek teslim olan şüpheli Murat G. ise savcılık sorgusunun tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"Nasıl ısırdığımı dahi hatırlamıyorum"

Şüpheli Murat G. ifadesinde olay günü tesadüfen karşılaştıklarını söyleyerek, "Boşanma kararı aldığımız eşim babasının evine döndü. Bir ay önce barışmak için evlerine gittim. Kayınpederim beni ölümle tehdit etti. Olay günü ailemle birlikte kız kardeşime giderken kayınpederim Adil T. bizi görüp küfür etti. Aracı kullanan kardeşim 'yeter artık' diyerek direksiyonu kayınpederimin otomobilinin önüne kırdı. Araçtan çıktım. Kayınpederimin elinde tornavida vardı. Saldıracağını düşünerek vurdum. Bana yumruk atmaya başladı. Annem araya girdi. Anneme vurdu. Bana vurmaya başladı. Kendisi benden güçlüdür. O esnada canım yanınca ben kendimi kurtarmak amacıyla dudağını ısırmışım. Nasıl ısırdığımı dahi hatırlamıyorum. Kasten yapmadım, pişmanım. Keşke olay böyle olmasaydı" dedi.

Sorgu işlemleri tamamlanan Murat G.,"cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayınpederinin dudağını ısırarak parçalayan Hannibal damat tutuklandı

Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayınpederinin dudağını ısırarak parçalayan damat tutuklandı
İstanbul'da düğün konvoyunda magandalar sağa sola ateş açtı Ufak çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Olay kameraya yansıdı Türk bayrağının gölgesindeki hayalet köyde uzun yıllardır kimse yaşamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 16:34:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayınpederinin dudağını ısırarak parçalayan "Hannibal" damat tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]