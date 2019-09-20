Son Dakika Haberleri: Kayınpederinin evini kundaklayan damat tutuklandı
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Kayınpederinin evini kundaklayan damat tutuklandı

54 dakika önce

Tartıştığı eşinin babaevine sığınması üzerine evi kundakladığı öne sürülen damat, tutuklandı.

Kayınpederinin evini kundaklayan damat tutuklandı, System.String[]

Tartıştığı eşinin babaevine sığınması üzerine evi kundakladığı öne sürülen damat, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da ikamet eden Rümeysa K. (19), eşi Ramazan K'den şiddet gördüğü gerekçesiyle Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan babasının evine sığındı.

Rümeysa K. hakkında koruma kararı olmasına rağmen, Kaynarca'ya gelerek rahatsızlık vermeye devam ettiği belirtilen Ramazan K'nin, kayınpederinin evini kundakladığı öne sürüldü.

Olayın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Ramazan K, Karabük'te gözaltına alındı.

Ramazan K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynarca, Sakarya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:50 Kaynak: AA
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