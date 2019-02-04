Son Dakika Haberleri: Kayınpederinin Su Değirmenini 7 Yıldır İşletiyor

Kayınpederinin Su Değirmenini 7 Yıldır İşletiyor

55 dakika önce

Giresunlu Ayşe Ceylan, sağlık sorunları nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan kayınpederine ait asırlık su değirmenini 7 yıldır işletiyor.

Kayınpederinin Su Değirmenini 7 Yıldır İşletiyor, System.String[]
ATAKAN ÇITLAK - Giresunlu Ayşe Ceylan, sağlık sorunları nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan kayınpederine ait asırlık su değirmenini 7 yıldır işletiyor.

Keşap ilçesi Karabulduk köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asırlık su değirmenini işleten kayınpederinin, rahatsızlığı nedeniyle 7 yıl önce işini bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Yöre halkından yoğun talep gören, 12 ay taşları dönen değirmenin kapısına kilit vurulmasına gönlünün razı gelmediğini ifade eden Ceylan, buranın işletmeciliğini yapmaya karar verdiğini belirtti.

Meslek hakkında hiçbir şey bilmediği için ilk günlerde komşuları ve akrabalarının "Yapamazsın" dediğini anlatan Ceylan, "İnsanların söylemlerine kulak asmadım. Değirmen işletmeciliğinin tüm detaylarını kendi kendime, deneme yanılma yöntemiyle öğrendim. İnat ettim, yılmadım ve başardım. İlk başlarda zordu. Zamanla kavradım, artık kolay gelmeye başladı." diye konuştu.

Yöre halkının kendisini kabullendiğini ve desteklemeye başladığını bildiren Ceylan, insanların düşüncelerinin değişmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Aile ekonomisine katkı sağlıyorum"

Ceylan, eşinin çiftçilik yaptığını, kendisinin de değirmenden elde ettiği gelirle aile ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.

Karabulduk ve çevre köylerdeki halkın un ihtiyacını karşıladığını belirten Ceylan, "İnsan işini severek yaptığı takdirde üstesinden gelinemeyecek zorluk bulunmuyor." dedi.

En büyük hayalinin çocuklarının iyi eğitim alması olduğunu anlatan Ceylan, ömrü yettiği sürece mesleğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:59 Kaynak: AA

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