Kayınpederinin tabancayla vurduğu damat ağır yaralandı - Son Dakika

Kayınpederinin tabancayla vurduğu damat ağır yaralandı

25.12.2020 18:27
Kayınpederinin tabancayla vurduğu damat ağır yaralandı, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kayınpederinin tabancayla vurduğu damadı ağır yaralandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kayınpederinin tabancayla vurduğu damadı ağır yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Önder Mahallesi'nde, İkram A. ile damadı Abdullah B. arasında tartışma çıktı.

İkram A, tabancayla Abdullah B'ye üç el ateş ederek yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baş, boyun ve bacaklarından vurulan Abdullah B, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, şüpheli İkram A. yakalanarak gözaltına alındı.

araştırma, Hisarcık, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayınpederinin tabancayla vurduğu damat ağır yaralandı - Son Dakika


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