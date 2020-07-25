Kayınpederinin tilki zannederek öldürdüğü gelin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

BARTIN'da, bahçede fasulye toplarken kayınpederi tarafından tilki zannedilerek tüfekle öldürülen Gönül Gökçe (31), gözyaşları arasında toprağa verildi. Evlerinin önünde annesinin tabutunun gören çocukları birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Olay, dün akşam saatlerinde Karahüseyinli Köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Gökçe ailesinin bahçesinde bulunan kümesteki 3 tavuğu, geçtiğimiz günlerde tilkiler telef etti. Emekli madenci Mustafa Gökçe, mısır ve fasulye ekili bahçelerinden ses gelmesi üzerine av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Saçmalar bahçede fasulye toplayan gelini Gönül Gökçe'ye isabet etti. Ensesinden vurularak kanlar içerisinde yere yığılan Gökçe, olay yerinde hayatını kaybetti. Gökçe'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.