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Kayınpederiyle kavgasını ayırmak isteyen eşini bacaklarından vurdu! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

Kayınpederiyle kavgasını ayırmak isteyen eşini bacaklarından vurdu! O anlar saniye saniye kamerada

11.09.2021 09:28

Ankara'da yaşanan olayda kayınbabası ile tartışan şahıs, kavgayı ayırmak isteyen eşini bacaklarından vurdu. Kanlar içinde kalan kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Saat 18.00 sıralarında Süvari Mahallesi 1689'uncu Sokak'ta meydana gelen olayda, bir firmada özel güvenlik görevlisi Harun K., henüz bilinmeyen nedenle kayınbabası Turan H. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, eşi ve babasının kavga ettiğini gören Tuğba K. araya girmeye çalıştı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Harun K., yanında getirdiği tabancayı eşine doğrultup ateş etmeye başladı. Tuğba K. bacaklarına isabet eden mermilerle kanlar içerisinde kalırken, Harun K. ise olay yerinden kaçtı. Baba Turan H. da yanındaki pompalı tüfekle kaçan damadının peşinden ateş etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tuğba K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tuğba K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TABANCA ÇÖP KUTUSUNDA BULUNDU

Polis ekiplerince olay yeri ve çevrede yapılan incelemede olayda kullanılan tabanca çöp kutusunda bulundu. Eşini yaralayan Harun K. ise bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan Harun K.'nın, Tuğba K.'ya ateş ettiği anlar ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayınpederiyle kavgasını ayırmak isteyen eşini bacaklarından vurdu! O anlar saniye saniye kamerada

Güvenlik Görevlisi, Polis, kavga, Silah, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayınpederiyle kavgasını ayırmak isteyen eşini bacaklarından vurdu! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayınpederiyle kavgasını ayırmak isteyen eşini bacaklarından vurdu! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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