Kayınvalide ile damat tartıştı! 25 günlük gelin mobilyaları parçalayıp gitti - Son Dakika
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Kayınvalide ile damat tartıştı! 25 günlük gelin mobilyaları parçalayıp gitti

01.11.2022 12:35

İstanbul Esenyurt'ta kayınvalidesinin evliliklerine karıştığını öne süren Ömer Tik, eşiyle tartıştıktan sonra ablasına gitti. Buna öfkelenen 25 günlük gelin A.T., evdeki koltukları bıçakla parçalayıp eşyaları dağıttıktan sonra evi terk edince Ömer Tik boşanma davası açtı.

Ömer Tik ile A.T. 11 Eylül'de evlendi. İddiaya göre çiftin balayından dönmesinin ardından ailede sık sık damat kayınvalide tartışması yaşandı. Evliliklerine karıştığını belirttiği kayınvalidesinden gelen mesajlara kızan Ömer Tik, eşi A.T. ile tartıştıktan sonra evden ayrılarak ablasında kaldı.

EŞİ KOLTUKLARI PARÇALADI

Kocasının bu davranışına öfkelenen 25 günlük gelin A.T., evdeki koltukları bıçakla delik deşik ettikten sonra eşyaları dağıtıp evi terk etti. Eşi A.T.'nin, "Koltukları parçaladım" şeklindeki mesajı üzerine evine giden Ömer Tik, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Ömer Tik, bunun üzerine eşi hakkında boşanma davası açtığını bildirdi.

Kayınvalide damat tartışmasında, 25 günlük gelin mobilyaları parçalayıp evi terk etti

"ANNESİ SÜREKLİ MÜDAHALE EDİYORDU"

Ömer Tik konuya ilişkin, "3 yıllık bir tanışmışlığımız vardı, sözlendik, bir ay sonra o söz atıldı. Bir, bir buçuk sene ayrı kaldık, sonrasında ise barıştık. O dönemde de annesinin müdahalesi söz konusuydu, bana bir daha yaşanmayacağını söyledi, ben de inandım, böylece barıştık ve evlenme kararı aldık. Evlilik sürecimiz başladı, balayından döndükten sonra annesinin bize ve evimize sürekli müdahalesi başladı.

Kayınvalide damat tartışmasında, 25 günlük gelin mobilyaları parçalayıp evi terk etti

"EVİN DARMADAĞIN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Bir akşam işten eve gittiğimde, eşimin telefonunda kayınvalidemden bana ve aileme hakaret içeren mesajlar gördüm. Eşime dönüp sorduğumda başka bir odaya geçerek ağlamaya başladı ve annesini aradı, 'Ben gitmek istiyorum.', 'Gelin beni alın' diye konuştu. Ben duruma sinirlendim ve moralim, psikolojim bozuldu, evden çıktım. Önce dükkanıma geldim sonra ablama gittim ve ablamda kaldım. Sabah telefonumu açtığımda 'Koltukları parçaladım gel' mesajı aldım, hayatımın şokunu yaşadım. Evin kapısını açtığımda koltukların paramparça olduğunu, yatağın, evin, eşyaların darmadağın olduğunu gördüm" dedi.

"BOŞANMAK İSTİYORUM"

Maddi zarara uğradığını belirten Ömer Tik, "Boşanmak istiyorum, bir an önce bu durumdan kurtulmak istiyorum. Yeni çiftlere de tavsiye de bulunmak istiyorum. Ailemi ben ikna etmiştim. Gerçekten sevgi; tamam sevgi ama ailenin sözünü de dinlemek gerekiyormuş. Sevgi bizi bazen kör ediyor, bazen susturuyor, ailenin sözünün de dinlenmesi gerekiyor. Boşanmak istiyorum, süreçten kurtulmak istiyorum, şikayetçiyim, davacıyım, sıkıntıdan saçlarım dökülmeye başladı.

Kayınvalide damat tartışmasında, 25 günlük gelin mobilyaları parçalayıp evi terk etti

"BİR AN ÖNCE KURTULMAK İSTİYORUM"

Takılan altınlar, kolyeler en az 150 bin lira eder, koltuk takımının hala taksitlerini ödüyorum 30 bin liraya almıştık. Evde ise kiracıydık, ben boşanma davası açıp şikayetçi olunca evi de kapattım. Eve de gitmek istemedim. Kira ödemek istemedim, sonuçta evim yuvam yıkıldı, eşim terk etti gitti. Eşyaları depoya kaldırdım, bir an önce kurtulmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Kayınvalide damat tartışmasında, 25 günlük gelin mobilyaları parçalayıp evi terk etti
Kayınvalide damat tartışmasında, 25 günlük gelin mobilyaları parçalayıp evi terk etti
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kayınvalide ile damat tartıştı! 25 günlük gelin mobilyaları parçalayıp gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayınvalide ile damat tartıştı! 25 günlük gelin mobilyaları parçalayıp gitti - Son Dakika
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