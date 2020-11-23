Kayınvalideden damada şok suçlama: "Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi" - Son Dakika

Kayınvalideden damada şok suçlama: "Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi"

23.11.2020 09:49

Kayınvalideden damada şok suçlama: "Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi" Adana'da bir kadın, 3 yıldır yatalak olan kızını cezaevindeki damadının astım ilacı diye uyuşturucu vererek bu hale getirdiğini ileri sürdü Hastanenin verdiği raporda da kadının uyuşturucuya bağlı olarak yatalak...

Kayınvalideden damada şok suçlama: "Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi"

Adana'da bir kadın, 3 yıldır yatalak olan kızını cezaevindeki damadının astım ilacı diye uyuşturucu vererek bu hale getirdiğini ileri sürdü

Hastanenin verdiği raporda da kadının uyuşturucuya bağlı olarak yatalak kaldığı belirtildi

ADANA - Adana'da bir kadın, 3 yıldır yatalak olan kızını cezaevindeki damadının astım ilacı diye uyuşturucu vererek bu hale getirdiğini ileri sürdü.

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Nurseren Kurtuluş 7 yıl önce V.K. ile evlendi. Ancak evlendikten sonra uyuşturucu bağımlısı olan eşiyle uyuşturucu kullandığı için sürekli tartışan kadın devamlı da darp edildi. Bu arada Nurseren Kurtuluş bir taraftan da astım hastalığıyla mücadele ediyordu. İddiaya göre, kocası genç kadına bu süreçte astım ilacı diye uyuşturucu vermeye başladı. Bu nedenle genç kadın uyuşturucu bağımlısı oldu. Genç kadın eşi bağımlı olduğu için evdeki eşyaları da satmaya başlayınca artık dayanamayarak kızı Aysel Kurtuluş'u da alarak annesi Necla Çatalkafa'nın evine geldi.

3 yıl önce Nurseren Kurtuluş, annesinin evindeyken uyuşturucu krizi geçirip bayıldı. Annesi kızını hastaneye yetiştirdi ancak genç kız uyuşturucuya bağlı olarak yatalak kaldı. Şimdi boynundan aşağısı tutmayan genç kıza ve onun 6 yaşındaki kızına Necla Çatalkafa bakıyor. Koca ise bir süre önce hırsızlık suçundan cezaevine girdi.

Necla Çatalkafa kızının evlenene kadar tek sorununun astım olduğunu belirterek, "Kızım astımını da ilaç kullanarak idare ediyordu. Ancak evlendikten sonra kızım hep kötüye gitti. Kocası kızıma astım ilacı diye uyuşturucu vermiş. Doktor raporunda da bu yer aldı. Ben kızıma kıyamazken kocası kızımı bu hale getirdi. Daha önce uyuşturucu kullandığı için kızımı darp da edermiş. Ancak biz bunları sonra öğrendik. Ben damadımdan kızımı bu hale getirdiği için şikayetçi oldum. Kızım 3 yıldır ne konuşabiliyor ne de ayağa kalkabiliyor. Genç yaşında yatağa mahkum oldu" dedi.

Genç kadının 6 yaşındaki kızı ise annesini bebek gibi sevip onun bir an önce ayağa kalkmasını istiyor.

Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi
Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi
Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi
Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi

Uyuşturucu, Adana, Kadın, Astım, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayınvalideden damada şok suçlama: 'Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi' - Son Dakika


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