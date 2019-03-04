Son Dakika Haberleri: Kayınvalidesi ve 2 Kayınbiraderini Öldürdü, Sonra İntihar Etti

Kayınvalidesi ve 2 Kayınbiraderini Öldürdü, Sonra İntihar Etti

7 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kayınvalidesini ve 2 kayınbiraderini vurarak öldüren şahıs, daha sonra intihar etti.

Kayınvalidesi ve 2 Kayınbiraderini Öldürdü, Sonra İntihar Etti, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kayınvalidesini ve 2 kayınbiraderini vurarak öldüren şahıs, daha sonra intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi 1762 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle aralarında çeşitli sorunlar olduğu iddia edilen Ferhat Aslan isimli şahıs, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu'nun evine giderek kendisiyle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sırasında cebindeki tabancayı çıkartan Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu, kayınbiraderleri Feridun Dayığlu ve Adem Dayıoğlu'na defalarca ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi hayatını kaybederken, Ferhat Aslan daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ferhat Aslan, Ayşe Dayıoğlu, Feridun Dayıoğlu ve Adem Dayığlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. 4 kişinin cenazesi otopsi incelemeleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:30 Kaynak: İHA

Gebze, Kocaeli, 3. Sayfa
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