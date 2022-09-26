Kayınvalidesi ve baldızını katledip yeğenini yaralamıştı! O caninin ilk ifadesi ortaya çıktı: Hakaret ettikleri için öldürdüm - Son Dakika
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Kayınvalidesi ve baldızını katledip yeğenini yaralamıştı! O caninin ilk ifadesi ortaya çıktı: Hakaret ettikleri için öldürdüm

26.09.2022 10:54

Elazığ'da kayınvalidesinin evine giderek kayınvalidesi ve baldızını katleden, yeğenini ise yaralayan sanığın ilk duruşması gerçekleşti. Duruşmada F.A. kayınvalidesi ve baldızının kendisine hakaret ettiğini bundan dolayı belindeki silahla ateş ettiğini belirtirken, bir diğer şüpheli T.A. ise olayla bir ilgisi olmadığını söyledi.

F.A. iftara yakın saatlerde kayınvalidesinin evine gitti. Burada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aile içi tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle cinnet getiren F.A. belinden çıkardığı tabancayla etrafa kurşun yağdırdı. Olayda şüphelinin kayınvalidesi ve baldızı hayatını kaybederken, evde bulunan yeğeni ise yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan F.A. ve T.A.'nın ilk duruşması görüldü.

''HAKARET ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM''

Elazığ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya 'kasten öldürme' suçundan yargılanan şüpheliler F.A. ve T.A. ile sanık ve tanık avukatları katıldı. Duruşmada F.A. kayınvalidesi ve baldızının kendisine hakaret ettiğini bundan dolayı belindeki silahla ateş ettiğini ifade ederken, bir diğer şüpheli T.A. ise olayla bir ilgisi olmadığını savundu.

''PANİKLEDİĞİM İÇİN 112'Yİ ARAYAMADIM''

Duruşmada sanık, kendisine hakaret ettikleri için silahla ateş ettiğini ifade ederken olayın ardından paniklediğini ve bundan dolayı 112 ekiplerini aramayı unuttuğunu söyledi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme duruşması ileri bir tarihe erteledi.

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayınvalidesi ve baldızını katledip yeğenini yaralamıştı! O caninin ilk ifadesi ortaya çıktı: Hakaret ettikleri için öldürdüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayınvalidesi ve baldızını katledip yeğenini yaralamıştı! O caninin ilk ifadesi ortaya çıktı: Hakaret ettikleri için öldürdüm - Son Dakika
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