Kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren damat ile eşi ve baldızının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Esenyurt'ta, kayınvalidesi ile kayınpederini öldüren, cesetleri parçalara ayırıp dondurucuda saklayan damat ile eşi ve baldızı, "tasarlayarak canavarca hisle üst soyu öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada, hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar maktullerin damadı Mohammad Khodarahmı ile maktullerin kızları Shırın Galeh Bakhtıarı ile Shahrazad Galeh Bakhtıarı ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mohammad Khodarahmı, 6 yıl önce İran'da evlendiği eşi Shırın Galeh Bakhtıarı'nın ailesinin kendisini istemediğini ve sorunlar yaşadıklarını belirterek, İran'da aldıkları ev nedeniyle eşinin ailesine 30 bin lira borçlandığını, evin tapusunun da kayınvalidesinin üzerinde bulunduğunu anlattı.

Olay günü eşinin ailesinin Esenyurt'ta oturdukları evi görmek için yanlarına geldiğini belirten Khodarahmı, savunmasında şunları söyledi:

"İran'daki ev konusunu açınca kayınpederim hakarette bulundu, küfür etti. Dönercide çalışıp geçimimi sağlamaya çalışıyordum. Kayınpederimin, 'Beceriksizsin.' sözü gururuma dokundu. Kendisiyle konuşamayacağımı anlayınca iri yapılı biri olduğu için ellerini bağlayarak konuşmak istedim. Kendimde değildim. Kullandığım uyku ilaçlarını kayınpederimin yemeğine kattım. Uyudu. Kayınvalidem gezmek isteyince kızlarıyla birlikte dışarı çıktılar. Kayınpederim uyurken elini ve ayağını plastik kelepçe ve çamaşır ipiyle bağladım. Eşimin annesine eve göndermesi için mesaj attım. Kayınvalidemi de konuşmak için bağladım. İkisini de odaya götürdüm. Sonra eve gelen eşim ve kız kardeşinin de ellerini ve ayaklarını bağladım. Kayınpederim, ellerinin bağını gevşetirken bana doğru hamlede bulunarak boynumu kolunun altına alıp 'Hepinizi öldüreceğim.' dedi. Nefessiz kaldığım anda baldızım babasına tekme attı. Ben de bu sayede kurtuldum. Sonra ben kayınpederimi tuttum, tam net hatırlamıyorum, boğdum. Kayınpederim öldükten sonra baldızım Shahrazad bana 'Merak etme sana yardımcı olacağım.' dedi. Bu durumdan eşimin haberinin olmasını istemediğini söyledi. Polise teslim olmak istedim ancak Shahrazad izin vermedi."

"Cesetleri derin dondurucuya yerleştirdim"

Ertesi sabah baldızının annesiyle sorunlarını konuştuğunu, bu sırada ellerinin bağlı olmadığını aktaran sanık Khodarahmı, annesini boğan baldızının ev temizliğini de yaptığını, eşinin ise annesi ve babasının öldüğünü bilmediğini anlattı.

Khodarahmı, olaydan iki hafta sonra buzdolabındaki cesetlerin kokacağını anlayınca derin dondurucu aldığını ifade ederek, "Ruhsal olarak iyi olmadığım için baldızımın dediklerini yapmaya başladım. Olaydan 4-5 gün sonra eşim Shırın'e olayı söyledik. Ben intihar etmek istedim, Shırın beni sakinleştirdi. Parçalanmış cesetleri derin dondurucuya ben yerleştirdim. Shahrazad bu süreçte hep miras hakkında konuşuyordu. Sonra konsolosluğa gittim." dedi.

Tutuklu sanık Shırın Galeh Bakhtıarı, olay günü eşinin ellerini bağlayarak kulağına kulaklık takıp kendisine müzik dinlettiğini belirterek, dört gün sonra eşinin annesini ve babasını öldürdüğünü öğrendiğini, ağlayıp bağırınca da eşinin, kız kardeşi olayı bilmediği için sessiz olmasını istediğini kaydetti.

Eşinin bir aylık süreçte deli gibi davrandığını, arada kendisini bağladığını dile getiren Bakhtıarı, "Polise teslim olmasını söyledim. Mohammad avukat bulmadan teslim olmayacağını söyledi. Daha sonra, anne babamı parçalayıp derin dondurucuya yerleştirdiğini söyledi. Mohammad bana onu polise ihbar etmem halinde Shahrazad'ı öldüreceğini ve intihar edeceğini söyledi. Bu sebeple dışarıya alışveriş için çıktığımda onu ihbar edemedim." diye konuştu.

"Akrabalara anne ve babamın koronadan öldüğünü zorla söylettirdi"

Tutuklu sanık Shahrazad Galeh Bakhtıarı, Mohammad Khodarahmı'nın anlattıklarının yalan olduğunu, ailesinin İran'daki evi satıp parayı çocukları arasında paylaştırmak istediğini, buna karşı olan Khodarahmı'nın ailesiyle tartıştığını anlattı.

Khodarahmı'nın ellerini ve ayaklarını bağladığını, annesinin ağlama sesini duyduğunu ve bir süre sonra bayıldığını dile getiren sanık Bakhtıarı, şunları aktardı:

"2 ay 10 gün ellerim sürekli bağlı kaldı. Bu sürede 15 kilogram verdim. Telefon kullanamadım, evden de çıkamadım. Konsolosluğa gitmeden 3 hafta önce Mohammad elimi açtı. 'Annen ile babanı öldürdüm, teslim olacağım.' dedi. Ağlamaya başlayınca gürültü yapmamamı, yaparsam beni ve Shırın'i öldüreceğini söyledi. Arayan akrabalara annem ve babamın koronadan öldüğünü zorla söylettirdi."

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Mayıs 2020'de İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne, sanık Mohammad Khodarahmı'nın kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı ile kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yı 3 ay önce Esenyurt'ta kaldıkları evde öldürdüğü ve cesetleri parçalara bölerek buzluğa koyduğu ihbarının yapılması üzerine tahkikat başlatıldığı anlatılıyor.

Esenyurt'taki adrese gidildiğinde, buzdolabı ve iki ayrı derin dondurucuda yapılan incelemede poşetler içerisinde iki ceset bulunduğu aktarılan iddianamede, cesetlerin Fatemeh Alıdadıshamsabadı ile Sıavash Galeh Bakhtırı'ya ait olduğunun belirlendiği ifade ediliyor.

Olayın ardından çiftin damadı Mohammad Khodarahmı ile maktullerin kızları Shırın Galeh Bakhtıarı ile Shahrazad Galeh Bakhtıarı'nın gözaltına alındığı belirtilen iddianamede, 3 sanığın "tasarlayarak canavarca hisle üst soyu öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.