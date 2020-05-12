Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış - Son Dakika

Esenyurt'ta İran uyruklu kişinin 3 ay önce öldürüp buzdolabında sakladığı kayınvalidesi ve kayınpederinin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Mehterçeşme Mahallesi 1961. Sokak'ta yaşayan İran uyruklu Muhammed K, polisi arayarak birlikte yaşadığı kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiari (71) ile kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi'yi (64), 3 ay önce öldürdüğünü ve parçalara ayırdığı cesetleri buzdolabında sakladığını söyledi.
Olay yerine giden polis ekiplerinin evde cesetleri bulması üzerine, zanlı gözaltına alındı.
Zanlı işlemleri için Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, cesetlerin bulunduğu evde olay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme yaptı.
İncelemelerin ardından cesetler, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.