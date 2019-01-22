Son Dakika Haberleri: Kayınvalidesini Doktora Götürürken Kazada Öldü

Kayınvalidesini Doktora Götürürken Kazada Öldü

57 dakika önce

Kayınvalidesini doktora götürürken kazada öldüSAMSUN - Samsun'da 1 çocuk babası bir kişi hasta olan kayınvalidesini doktora götürürken yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Kayınvalidesini doktora götürürken kazada öldü

SAMSUN - Samsun'da 1 çocuk babası bir kişi hasta olan kayınvalidesini doktora götürürken yaptığı kazada hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkisinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da ikamet eden ve bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen 1 çocuk babası Özgür Gül (27), hasta olan ve Salıpazarı ilçesinde ikamet eden kayınvalidesi Hava Erdoğlu'nu Samsun'a doktora getirirken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp orta refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı. Parçalanarak motor kısmı ve ön lastiklerin yola fırladığı araçta bulunan Özgür Gül ve Hava Erdoğlu araçtan dışarı savruldular. Özgür Gül 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye, Hava Eroğlu ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Özgür Gül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 19.30 sıralarında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:44 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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