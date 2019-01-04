Son Dakika Haberleri: Kayınvalidesini Öldürdü

Kayınvalidesini Öldürdü

1 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde Kader Erenuluğ (50), yaşadığı dairede kızının dini nikahlı eşi O.B. (36) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Kayınvalidesini Öldürdü, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde Kader Erenuluğ (50), yaşadığı dairede kızının dini nikahlı eşi O.B. (36) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 00.30 sıralarında Güney Mahallesi 1148/1 Sokak'ta meydana geldi. Kader Erenuluğ'un yaşadığı daireden silah sesi gelince, komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, daireye girdiklerinde Erenuluğ'u yerde kanlar içinde yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kader Erenuluğ'un öldüğü tespit edildi. Erenuluğ'nun daire kapısında yakın mesafeden başına ateş edildiği saptandı. 

Olay yerindeki incelemenin ardından Kader Erenuluğ'un cesedi, otopsi yapılmak üzere  İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Erenuluğ'nun kızı ile dini nikahla evli olan, birçok suçtan kaydı bulunan O.B. olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından otomobille kaçtığı belirlenen O.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:12 Kaynak: DHA

İzmir, 3. Sayfa
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