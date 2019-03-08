Son Dakika Haberleri: Kayınvalidesini Öldürüp, Eşini Yaraladı, 'Ölmek İstedim, Mermim Bitmişti' Dedi (2)-Yeniden

Kayınvalidesini Öldürüp, Eşini Yaraladı, 'Ölmek İstedim, Mermim Bitmişti' Dedi (2)-Yeniden

1 saat önce

KAYINVALİDE TOPRAĞA VERİLDİTrabzon'da, pazar alışverişinden döndüğü sırada damadı Abdülbaki Doğru'nun silahlı ve bıçaklı saldırısında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Rabia Kumaş, Dernekpazarı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından...

Kayınvalidesini Öldürüp, Eşini Yaraladı, 'Ölmek İstedim, Mermim Bitmişti' Dedi (2)-Yeniden, System.String[]
KAYINVALİDE TOPRAĞA VERİLDİ

Trabzon'da, pazar alışverişinden döndüğü sırada damadı Abdülbaki Doğru'nun silahlı ve bıçaklı saldırısında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Rabia Kumaş, Dernekpazarı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:14 Kaynak: DHA

Merkez, Dernekpazarı, Güncel
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