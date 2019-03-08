Kayınvalidesini Öldürüp, Eşini Yaraladı, 'Ölmek İstedim, Mermim Bitmişti' Dedi (2)-Yeniden
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KAYINVALİDE TOPRAĞA VERİLDİTrabzon'da, pazar alışverişinden döndüğü sırada damadı Abdülbaki Doğru'nun silahlı ve bıçaklı saldırısında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Rabia Kumaş, Dernekpazarı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından...
KAYINVALİDE TOPRAĞA VERİLDİ Trabzon
'da, pazar alışverişinden döndüğü sırada damadı Abdülbaki Doğru'nun silahlı ve bıçaklı saldırısında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Rabia Kumaş, Dernekpazarı Merkez
Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:14 Kaynak: DHA
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