Kayınvalidesinin evine pompalı tüfekle girmeye çalışan şahıs tutuklandı
18 dakika önce
Nevşehir'de kavga sonrası eşinin gittiği kayınvalidesinin evine silahla girmeye çalışan şahıs tutuklandı.
Nevşehir Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
'de kavga
sonrası eşinin gittiği kayınvalidesinin evine silahla girmeye çalışan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, yaşadıkları kavga sonrası eşi Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi'ndeki kayınvalidesinin evine giden H.D., alkollü şekilde gittiği evde pompalı tüfekle eşini ve kayınvalidesini tehdit ederek havaya ateş açtı. Polis
ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında H.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın kullandığı av tüfeği ve 3 adet fişek de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D., 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet etmek, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - NEVŞEHİR
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